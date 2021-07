Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio deste segunda-feira (2)

Atletismo

07:20 - Salto com vara - Feminino | Classificatórias

07:25 - 200m rasos - Feminino | Semifinal

08:00 - Lançamento de disco - Feminino | Final

08:05 - 400m rasos - Masculino | Semifinal

08:35 - 400m com barreiras - Feminino | Semifinal

09:15 - 3000m com obstáculos - Masculino | Final

09:40 - 5000m rasos - Feminino | Final

21:00 - Salto triplo - Masculino | Classificatórias (+BRA)

21:05 - 1500m rasos - Masculino | Classificatórias (+BRA)

21:20 - Lançamento de dardo - Feminino | Classificatórias (+BRA)

21:45 - 400m rasos - Feminino | Classificatórias (+BRA)

22:50 - Salto em distância - Feminino | Final

23:05 - 200m rasos - Masculino | Classificatórias (+BRA)

Badminton

01:00 - Duplas - Masculino | Final

01:00 - Individual - Feminino | Disputa do bronze

01:00 - Individual - Feminino | Final

01:00 - Individual - Masculino | Semifinal

08:00 - Individual - Masculino | Disputa do bronze

08:50 - Individual - Masculino | Final

Basquete

01:40 - França x Estados Unidos - Feminino | Rodada 3

05:20 - China x Bélgica - Feminino | Rodada 3

09:00 - Austrália x Porto Rico | Feminino | Fase de gruposRodada 3

22:00 - Masculino | Quartas 1

Beisebol

00:00 - Beisebol de campo - Masculino | Terceira fase - Venc. Segunda fase 1 x Venc. Segunda fase 2

07:00 - Beisebol de campo - Masculino | Terceira fase - 1°A x 1°B

Boxe

23:00 - Peso mosca - Masculino | Quartas 1

23:30 - Peso pena - Masculino | Semifinal 1

23:48 - Peso leve - Masculino | Quartas 1

Canoagem Velocidade

00:06 - C2 1000m - Masculino | Quartas de final

00:22 - K1 1000m - Masculino | Quartas de final

00:45 - K2 500m - Feminino | Quartas de final

21:30 - K1 200m - Feminino | Semifinal

21:44 - C2 1000m - Masculino | Semifinal

22:00 - K1 1000m - Masculino | Semifinal

22:23 - K2 500m - Feminino | Semifinal

23:30 - K1 200m - Feminino | Final B

23:37 - K1 200m - Feminino | Final

23:46 - C2 1000m - Masculino | Final B

23:54 - C2 1000m - Masculino | Final

Ciclismo Pista

03:30 - Velocidade por equipes - Feminino | Classificatórias

03:54 - Perseguição por equipes - Feminino | Classificatórias

04:50 - Velocidade por equipes - Feminino | Primeira rodada

05:02 - Perseguição por equipes - Masculino | Classificatórias

06:00 - Velocidade por equipes - Feminino | Final

Futebol

05:00 - Equipe 1 x Equipe 2 - Feminino | Semifinal

08:00 - Equipe 3 x Equipe 4 - Feminino | Semifinal

Ginástica Artística

05:00 - Argolas - Masculino | Final (+BRA)

06:00 - Solo - Feminino | Final (+BRA)

06:54 - Salto - Masculino | Final (+BRA)

Handebol

02:15 - Espanha x Atletas da Rússia - Feminino | Rodada 5

04:15 - Hungria x Suécia - Feminino | Rodada 5

07:30 - Holanda x Montenegro - Feminino | Rodada 5

09:30 - Noruega x Japão - Feminino | Rodada 5

21:30 - Handebol de quadra - Masculino | Quartas de final 1

Hipismo

05:00 - CCE individual - Misto | Saltos

05:00 - CCE por equipes - Misto | Final/Saltos

08:45 - CCE individual - Misto | Final/Saltos

Hóquei sobre Grama

00:00 - Feminino | Quartas 2

06:30 - Feminino | Quartas 3

09:00 - Feminino | Quartas 4

22:30 - Masculino | Semifinal 1

Levantamento de Peso

03:50 - Até 87kg - Feminino | Final

07:50 - Acima de 87kg - Feminino | Final

Luta Olímpica

00:50 - Livre até 68kg - Feminino | Quartas de final (+BRA)

00:50 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Quartas de final

00:50 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Quartas de final

06:15 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Semifinal

06:35 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Semifinal

06:55 - Livre até 68kg - Feminino | Semifinal

07:30 - Greco-Romana até 60kg - Masculino | Disputa do bronze

07:50 - Greco-Romana até 60kg - Masculino | Final

08:05 - Greco-Romana até 130kg - Masculino | Disputa do bronze

08:30 - Greco-Romana até 130kg - Masculino | Final

08:55 - Livre até 76kg - Feminino | Disputa do bronze

09:20 - Livre até 76kg - Feminino | Final

23:00 - Livre até 68kg - Feminino | Repescagem

23:00 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Repescagem

23:00 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Repescagem

23:30 - Livre até 62kg - Feminino | Oitavas de final

23:30 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Oitavas de final

23:30 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Oitavas de final

Nado Artístico

07:30 - Dueto - Feminino | Classificatórias (Rotina livre)

Polo Aquático

02:00 - Sérvia x Montenegro - Masculino | Rodada 5

03:30 - Espanha x Croácia - Masculino | Rodada 5

06:20 - Japão x África do Sul - Masculino | Rodada 5

07:50 - Austrália x Cazaquistão - MasculinoFase de gruposRodada 5

Saltos Ornamentais

03:00 - Trampolim 3m - Masculino | Classificatórias

22:00 - Trampolim 3m - Masculino | Semifinal

Tiro Esportivo

02:30 - Pistola de tiro rápido 25m - Masculino | Final

04:50 - Carabina três posições 50m - Masculino | Final

Tênis de Mesa

02:30 - Equipes - Feminino | Quartas de final

02:30 - Equipes - Masculino | Quartas de final

07:30 - Equipes - Feminino | Quartas de final

07:30 - Equipes - Masculino | Quartas de final

22:00 - Equipes - Masculino | Quartas de final

22:00 - Equipes - Feminino | Quartas de final

Vela

00:05 - 470 - Feminino | 9ª e 10ª regatas (+BRA)

02:33 - 49er FX - Feminino | Final

02:35 - 470 - Masculino | 9ª e 10ª regatas (+BRA)

03:33 - 49er - Masculino | Final

Vôlei de Quadra

02:20 - Atletas da Rússia x Turquia | Feminino | Rodada 5

04:25 - China x Argentina - Feminino | Rodada 5

07:40 - Japão x República Dominicana | Feminino | Rodada 5

09:45 - Brasil x Quênia - Feminino | Rodada 5 (+BRA)

21:00 - Vôlei de quadra - Masculino | Quartas 1

Vôlei de Praia

01:00 - Duplas - Feminino | Oitavas de final 6

01:00 - Duplas - Masculino | Oitavas de final 6

05:00 - Duplas - Masculino | Oitavas de final 7

05:00 - Duplas - Feminino | Oitavas de final 7

09:00 - Duplas - Masculino | Oitavas de final 8

09:00 - Duplas - Feminino | Oitavas de final 8

21:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 1

22:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 2