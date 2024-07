Ana Patrícia e Duda mantêm 100% de aproveitamento no vôlei de praia e derrotam a Espanha

Com uma atuação sem sustos, Ana Patrícia e Duda fizeram valer o seu favoritismo no vôlei de praia feminino nesta terça-feira, e derrotaram Liliana e Paula, que representaram a Espanha, por 2 sets a 0, parciais de 21/12 e 21/13, pela fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris.

Em grande fase, a dupla é uma das grandes esperanças do Brasil de conquistar uma medalha nesta edição dos Jogos. Esta foi a segunda vitória da dupla brasileira em duas partidas. ElaS voltam à quadra nesta quinta-feira, quando enfrentam as italianas Gottardi e Menegatti encerrando a fase de grupos.

Melhores do mundo no vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda logo mostraram sua superioridade no confronto e abriram uma vantagem de 4 a 1 no primeiro set. Com um vôlei mais consistente, elas tiveram mais tranquilidade para achar os pontos e desestabilizar as rivais europeias.

Até quando a jogada não saía certa, a sorte mostrou estar voltada para o lado nacional. Em um erro de ataque de Duda, Paula ficou com a bola limpa e explorou o fundo da quadra. Ao perceber que tinha perdido um ponto certo (a bola foi fora), a espanhola não conseguiu esconder a irritação.

Com vantagem de 19 a 11 no placar, as brasileiras apenas administraram o final da primeira parcial. Apesar de uma tímida reação da Espanha, Ana Patrícia e Duda sacramentaram a vitória no primeiro set por 21 a 12 em 17 minutos.

O segundo set teve um roteiro bastante parecido com o primeiro. Novamente impondo um ritmo mais forte, o Brasil não teve trabalho para abrir uma dianteira e estabeleceu um 10 a 5 no marcador.

Ora explorando ataques em velocidade, ora usando o improviso com largadas junto à rede, a dupla do Brasil foi se impondo. Com pouco repertório em quadra, as espanholas por várias vezes buscaram o apoio da torcida nas arquibancadas a fim de tentar esfriar a partida.

No entanto, a estratégia não surtiu efeito. Em 18 minutos, as brasileiras definiram o segundo set em 21 a 13 e definiram mais um triunfo mantendo o aproveitamento de 100% no torneio olímpico