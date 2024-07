Fãs elogiam espírito esportivo de ginasta japonês que pediu silêncio para apresentação de rival

O ginasta japonês Daiki Hashimoto deu ao seu país um final de conto de fadas com uma vitória por equipes repleta de drama nos Jogos de Paris na segunda-feira (29/7), e ainda deu um bônus com um gesto espontâneo de espírito esportivo que deixou a mídia social repleta de elogios.

Nesta terça-feira(30/7), após a vitória do Japão sobre a China na competição masculina por equipes na véspera, os fãs publicaram fotos e vídeos do atual detentor da medalha de ouro no individual geral masculino de frente para as arquibancadas com o dedo indicador nos lábios, fazendo um gesto para que a multidão ficasse em silêncio durante a apresentação final de seu rival chinês Zhang Boheng.

Foi uma montanha-russa para os torcedores japoneses -- e para Hashimoto -- já que o medalhista de prata por equipes na Olimpíada de Tóquio cometeu o único grande erro de sua equipe durante o evento, caindo do cavalo e deixando o Japão muito para trás.

"Ser capaz de fazer algo assim quando a equipe ainda poderia ter perdido é a marca do verdadeiro espírito esportivo", escreveu um usuário no X. "Muito legal."

A maré mudou pouco antes de Hashimoto subir à barra fixa, depois que os colegas de equipe de Zhang erraram suas rotinas no aparelho final, dando ao Japão uma chance repentina e improvável de conquistar o título por equipe.

Mais tarde, Hashimoto relembrou as emoções que surgiram quando ele completou sua apresentação na barra fixa sem incidentes e ouviu a torcida da Bercy Arena gritar e aplaudir.

"A aterrissagem não foi perfeita e isso foi uma chatice, mas ver o público aplaudindo de pé fez com que fosse o melhor momento. Mesmo antes da apresentação, meus olhos estavam um pouco marejados e, depois da aterrissagem, senti uma alegria indescritível", disse ele.

Mas isso não impediu o jovem de 22 anos de pedir silêncio ao público em consideração a Zhang e apertar sua mão, seguido de um rápido abraço. Os dois são amplamente considerados entre os favoritos para ganhar o título na competição individual geral na quarta-feira.

A pontuação final de Zhang na barra fixa consolidou a vitória do Japão, por menos de um ponto, deixando a China com uma amarga prata.

Hashimoto e seus companheiros de equipe Kazuma Kaya, Shinnosuke Oka, Takaaki Sugino e Wataru Tanigawa encerraram a noite com um último gesto de espírito esportivo na cerimônia de entrega de medalhas.

Depois que os atletas dos Estados Unidos e da China receberam suas medalhas de bronze e prata, respectivamente, a equipe do Japão desceu do pódio para apertar as mãos de seus 10 adversários, antes de subir novamente para receber suas medalhas.