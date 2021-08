Alisson voou! O paulista de São Joaquim da Barra já vinha se destacando nas eliminatórias da prova dos 400m com barreiras e na grande final fez o melhor tempo da sua vida, com 46,72 segundos e conquistou a terceira colocação para o Brasil, levando a medalha de bronze.



O atleta de apenas com apenas 20 anos, conquistou até agora a única medalha do atletismo brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio.