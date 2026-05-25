Olimpíadas dos dopados termina com a quebra de apenas um recorde; conheça! As "Olimpíadas dos dopados" ocorrem com uso de substâncias permitido. Estadão Conteúdo 25.05.26 17h11 A primeira edição dos Enhanced Games, conhecida como "Olimpíadas dos dopados", ocorreu em 24 de março em Las Vegas. Apesar da promessa de quebra de vários recordes mundiais e prêmio milionário, apenas uma marca olímpica foi superada no evento polêmico. A apelidada "Olimpíada dos dopados" é um polêmico evento multiesportivo onde o uso de substâncias dopantes é totalmente permitido e incentivado sob supervisão médica. O nadador grego Kristian Gkolomeev foi o único atleta a ganhar R$ 5 milhões (US$ 1 milhão). Este valor foi proposto para quem superasse algum recorde mundial durante a competição. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Gkolomeev completou os 50 metros nado livre masculino em 20,81 segundos. Ele usou um traje de flutuação de alta qualidade, proibido em competições convencionais. A marca é sete centésimos de segundo menor que o recorde mundial anterior, de 20,88 segundos, do australiano Cameron McEvoy. Desempenho de Gkolomeev e ausência de outros recordes Este momento representa o maior sucesso da carreira de Gkolomeev. O nadador grego quase alcançou o pódio nos 50 metros nado livre nas últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos. Medalhistas olímpicos, como o nadador britânico Ben Proud, foram atraídos pelas premiações. Proud, prata nos 50 metros livres em Paris-2024, não conseguiu superar recordes mundiais, assim como outros competidores. Atletas "limpos" superam dopados Vários atletas "limpos" superaram adversários que usaram substâncias proibidas. Hunter Armstrong, astro da natação americana, recusou-se a participar dos protocolos de doping do evento. Ele venceu os 50 metros costas masculino com 24,21 segundos, visando as Olimpíadas de Los Angeles-2028. No atletismo, o velocista americano Fred Kerley também optou por não usar substâncias proibidas. Duas vezes medalhista olímpico (prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024), Kerley venceu os 100 metros rasos masculino com 9,97 segundos. Preparação e substâncias utilizadas Durante três meses, 37 dos 50 atletas do evento foram confinados em um resort em Abu Dhabi. Eles contaram com equipe médica e um calendário de treinos e doping individualizados. Substâncias como testosterona, esteroides anabolizantes, HGH, EPO, moduladores metabólicos e estimulantes (Adderall) foram usadas por esses competidores. Apoio e críticas aos Enhanced Games Os Enhanced Games tiveram apoio do movimento Make America Great Again. Figuras como Donald Trump Jr. e o bilionário Peter Thiel (cofundador do PayPal, Palantir Technologies e Founders Fund) estão entre os apoiadores, além de financistas do Oriente Médio. Propostos em 2023, os Enhanced Games receberam críticas de diversas organizações. Entre elas estão a Agência Mundial Antidoping, a World Aquatics (federação de esportes aquáticos) e a World Athletics (federação de atletismo). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Olimpíadas dos dopados resultados recorde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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