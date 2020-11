O que vimos no primeiro Dérbi feminino da história do Allianz Parque

Palmeiras e Corinthians fizeram, no último final de semana, o primeiro Dérbi feminino da história do Allianz Parque. O NOSSO PALESTRA estava presente no empate por 0x0 válido pela ida da semifinal do Brasileirão Feminino!

Gabriel Amorim e Tayna Fiori comentaram a partida e opinaram sobre a decisão da próxima semana. Vamos torcer para as Palestrinas chegarem na primeira final da história do futebol feminino do Palmeiras!

OBS: Os vídeos do quadro “Nossas Palestrinas” são todos legendados para que a atleta Stefany Krebs, deficiente auditiva, tenha acesso aos nossos conteúdos.