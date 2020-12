'O grupo entendeu o Mancini', afirma Jô após a vitória do Corinthians

O Corinthians saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer o Goiás por 2 a 1 e agora ocupa a 9º colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da virada contra o Esmeraldino, Jô falou sobre a mudança de postura da equipe com a chegada de Vagner Mancini.

- O grupo conseguiu entender a maneira de trabalhar do Mancini. Ele gosta de um estilo de jogo mais vertical, um time com velocidade e marcação muito forte. Nós estamos crescendo nesse aspecto. Existe alguns erros, mas acredito que estamos no caminho certo - disse o atacante.

O atleta fez questão de enfatizar a dedicação de seus companheiros e ressaltou a importância da vitória para o grupo.

- A equipe toda esta de parabéns. Corremos, sofremos um pouco, tivemos algumas chances claras para matar a partida, mas o mais importante são os três pontos e a dedicação de todos - afirmou o camisa 77.

O gol foi de extrema importância para Jô, que não marcava pelo Corinthians há mais de 100 dias. Ele falou sobre esse jejum e as dificuldades nos últimos meses.

- Quero agradecer a Deus. Eu tive dois probleminhas nesse decorrer de jejum. Tive uma lesão na panturrilha e fiquei de fora por oito jogos e depois contraí o Covid-19, e perdi mais duas partidas. Mas eu não deixei de trabalhar. Sabia que uma hora eu ia voltar a fazer gol e feliz - concluiu o centroavante.