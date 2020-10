Números: Paysandu desponta como favorito para jogo decisivo contra o Manaus, diz site

O site Chance de Gol divulgou a probabilidade de vitória do Paysandu no jogo contra o Manaus, marcado para o próximo sábado (31), às 19h, no estádio Mangueirão.

Segundo os matemáticos, a chance de vitória do mandante é de 54.2%. A probabilidade de empate é de 26.5%. Já o Manaus tem 19.3% de chance de triunfo.

O jogo é essencial para o Papão, que luta para se aproximar do G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, os bicolores estão dois pontos distantes da zona de classificação – tem 15 pontos contra 17 do Ferroviário, quarto colocado.

O detalhe é que a partida contra o Manaus tem um caráter decisivo. O Manaus é o quinto colocado da competição, com 17 pontos. O Papão é apenas o sétimo colocado e se vencer, ultrapassará o time adversário na tabela de classificação. Jogo, portanto, de seis pontos.