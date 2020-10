Novo treinador do Paysandu já está em Belém e é recepcionado por ex-desafeto; veja fotos

Novo treinador do Paysandu, João Brigatti já está em Belém. Ele desembarcou no horário do almoço e foi recepcionado pelo presidente bicolor, Ricardo Gluck Pau, e pelo vice-preisidente, Maurício Ettinger.

O detalhe é que Brigatti saiu do Paysandu em 2019 após um conflito com Ricardo Gluck Paul, relacionado a escalação do zagueiro Micael. A situação, porém, foi contornada.