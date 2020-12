Novo presidente do Galo quer renovar com Sampaoli, mas não garante Alexandre Mattos

O novo presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, falou pela primeira vez após ser eleito. O novo mandatário do clube mineiro comentou duas situações que geram curiosidade no torcedor do Galo: as situações do técnico Jorge Sampaoli, que tem contrato até fim de 2021, e do diretor de futebol Alexandre Mattos. Coelho quer Sampaoli por mais tempo na Cidade do Galo e já traça planos para renovar seu contrato. No caso de Mattos, a situação ainda não é certa, pois segundo o presidente eleito, ele e os demais diretores serão avaliados. . - Eu gosto muito do Sampaoli, acho que ele tem características importantes para um grande treinador. É trabalhador, pessoa séria, correta. E ele tem a cara do Atlético. Se envolve, vibra, luta. Portanto, ele está entre os grandes nomes de treinadores da América Latina. E não é fácil achar treinador hoje. Então, nós pretendemos estar com ele no comando até final de 2021 e se for criada a oportunidade em questão de renovar contrato, eu o farei-disse, Sérgio, que não “cravou” a permanência de Alexandre Mattos. - Quanto ao Alexandre Mattos, e demais diretores do Atlético e pessoas que exercem cargos de chefia, estamos avaliando um por um e conversando. Esses profissionais serão escolhidos e firmados ou não depois da minha posse-comentou. O contrato de Mattos também vai até o fim de 2021. Sérgio Coelho assume oficialmente o cargo no dia 4 de janeiro.

Palavra final do presidente

A eleição de Sérgio Coelho para comandar o Galo recebeu o apoio de empresários que dão apoio financeiro ao clube, os “quatro R’s”, formado por Renato Salvador, dono do Hospital Mater Dei, Ricardo Guimarães, dono o BMG, Rubens e Rafael Menin, ligados à MRV, principal parceiro alvinegro no momento. O novo presidente falou como será essa relação com os investidores. Sérgio Coelho conta com a ajuda dos parceiros, mas diz que a decisão final será dele. - O Atlético elegeu um presidente e um vice. É Sérgio Coelho e José Murilo Procópio. É um privilégio ter essas pessoas ao lado. Qualquer um gostaria de ter Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães ao lado para ajudar em qualquer situação. Se eles quiserem tomar conta das minhas empresas, entrego elas hoje. Vou lá só passear. Eles vão me ajudar sim, por meio de um órgão colegiado.Vamos debater os assuntos importantes para a tomada de decisões conjuntamente. Mas não se esquecem que o Atlético tem presidente, que se chama Sérgio Coelho-concluiu.