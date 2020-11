Novo líder no Brasileiro, Hamilton heptacampeão, eleições... O que você perdeu no final de semana!

Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, o LANCE! traz o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. O Internacional vacilou e perdeu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, Lewis Hamilton sagrou-se heptacampeão de forma espetacular na Fórmula 1 e alguns ex-atletas foram eleitos Brasil afora nas eleições municipais. Confira isso e muito mais no resumo abaixo!

Mudança de liderança no BrasileirãoO Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena e foi a 38 pontos, enquanto o Internacional de Abel Braga perdeu do Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, e permaneceu com 36, agora na segunda colocação. Além disso, o São Paulo derrotou o Fortaleza (3 a 2), o Flamengo apenas empatou com o Atlético-GO (1 a 1) e o Palmeiras venceu o Fluminense (2 a 0), fechando o top 5 da tabela.

Nesta segunda-feira, o Botafogo recebe o Bragantino às 20h em um compromisso direto para tentar sair da zona de rebaixamento. Mais cedo, às 18h, Coritiba e Bahia se enfrentam para fechar a 21ª rodada do Brasileirão.

Hamilton é campeão de Fórmula 1 pela sétima vezLewis Hamilton, da Mercedes, sagrou-se heptacampeão da Fórmula 1 no último domingo ao finalizar o GP da Turquia de forma espetacular. Ele superou um início difícil, largando em sexto, passando por chuva e pista molhada. Ele conseguiu passar os adversários e chegar na primeira colocação, igualando-se a Michael Schumacher como sete vezes campeão na modalidade. De quebra, conquistou sua 94ª vitória, ampliando o próprio recorde.

Fechando os três primeiros, Sergio Pérez, da Racing Point, e Sebastian Vettel, da Ferrari, em seus primeiros pódios da temporada. Emocionado com o título, Hamilton disse para as crianças nunca desistirem de seus sonhos. Saiba tudo da conquista aqui!

E(L!)EIÇÕES-2020: atletas eleitosDurante o domingo, as eleições municipais para prefeitos e vereadores aconteceram no Brasil todo. Alguns ex-atletas e nomes ligados ao esporte concorreram e venceram, casos de Kalil, ex-presidente do Atlético-MG, e Marcos Braz, dirigente do Flamengo. Confira aqui quem se deu bem.

Por outro lado, alguns nomes não conseguiram se eleger, como Bandeira de Mello, Dinamite, Marcelinho Carioca, Dinei, Diego Hypólito... Confira!

Os surtos de Covid-19O coronavírus ainda não acabou, muito pelo contrário, vem contaminando ainda mais pessoas, e os atletas não ficam fora disso. Os dois casos mais recentes de surtos são de Santos e, com mais casos confirmados no final de semana, do Palmeiras.

No Alviverde, agora são oito casos de jogadores contaminados: Gabriel Menino (que foi cortado da Seleção Brasileira), Matías Viña, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Luan e Gabriel Veron. Nesta manhã de segunda, o zagueiro Alan Empereur confirmou que está com a doença.

Nadal vence na estreia do ATP FinalsO número 2 do mundo Rafael Nadal estreou com vitória no ATP Finals no último domingo ao bater o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Dominic Thiem venceu o atual campão Stefanos Tsitsipas no sábado por 2 sets a 1. Nesta segunda, Novak Djokovic enfrenta o argentino Diego Schwartzman.

Bélgica elimina Inglaterra na Liga das NaçõesPela quinta rodada da Liga das Nações, a Bélgica conseguiu grande vitória contra a Inglaterra por 2 a 0 e está próxima de garantir vaga nas semifinais. Com a derrota, os ingleses estão eliminados do torneio, sem chance de alcançar a primeira colocação do grupo após uma partida fraca tecnicamente.

Também venceram Alemanha, França, Suécia, Holanda e Itália. Suíça e Espanha empataram por 1 a 1.