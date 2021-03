Nova contratação do Flamengo, BarcelloS se declara ao clube: 'Meu time do coração'

O time de e-Sports do Flamengo anunciou a contratação do streamer Barcellos "Paizao" Mesquita como influenciador da equipe de League of Legends, no último dia 5. A novidade no clube carioca promete animar os esquadrões do Mengão, que poderão contar com um verdadeiro rubro-negro no time. Apaixonado pelo Flamengo, BarcelloS falou ao LANCE! sobre sua chegada e explicou a função dele como influenciador. + Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021

BarcelloS confessou que ser torcedor do clube carioca ajudou a facilitar a decisão de acertar com o clube, além da boa infraestrutura que o Flamengo esbanja no e-sports. O "Paizao" contou ao L! como foi receber o convite do time do coração.

- Em relação a contratação como influenciador do time, eu comentei na entrevista do #SextouFlaEsports que eu fiz parte da torcida organizada quando eu era mais novo, por volta dos 16 a 17 anos. Agora, com 42 anos, poder estar no time do Flamengo está sendo uma honra! Nesse período em que fiquei sem organização, outros times entraram em contato sim, mas eu não abriria mão do Flamengo, que é o meu time do coração.

Barcellos "Paizao" Mesquita tem 42 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro e reside atualmente na cidade de Maringá, no Paraná. O streamer sempre teve contato com o futebol desde muito cedo fazendo parte também da torcida organizada do Rubro-Negro.

A profissionalização na carreira de streamer aconteceu em um período delicado de sua vida onde ele passava por um diagnóstico de ansiedade e depressão. Para distrair a mente, ele decidiu começar a fazer lives como uma brincadeira logo no início da plataforma Cube TV, mas não tinha ideia que futuramente viria a se tornar sua profissão.

BarcelloS explicou qual será sua função na equipe, que atuará como coordenador dos demais influenciadores. Ele ainda revelou que os torcedores do time carioca podem se preparar, porque o clube está preparando mudanças para este ano.

- Como Influenciador estou ali para representar o time e a comunidade, já estou com uns projetos arquitetados, mas não posso abrir muito ainda. Vou ser coordenador dos Influenciadores de LoL Wild Rift, que lança agora em março. O que posso dizer é que tem muita novidade vindo por aí.

Além de fazer lives de outros jogos, um destaque na carreira de BarcelloS é a habilidade de conseguir se comunicar com todos os seus fãs através do chat, mesmo durante uma partida. O apelido "Paizao" começou por ele sempre ajudar seu público com dicas e comentários sobre o jogo.