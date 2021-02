Nova camisa branca do Botafogo vaza na internet; veja fotos

Neste sábado, a camisa branca do Botafogo vazou nas redes sociais. Pelas fotos, é possível ver que o escudo será baseado no formato retrô, usado pelo clube entre 1904 e 1919. Na época, foi desenhado a nanquim por Basílio Viana Júnior, um dos fundadores do Botafogo. Foi inspirado em um escudo suíço, tinha o fundo branco, o contorno preto e, ao centro, o monograma BFC, as iniciais do clube - Botafogo Football Club. Veja mais fotos.

+ Dedicação e intensidade: quem é Pedro Castro, reforço do Botafogo

O uniforme listrado, número 1 de jogo, foi lançado no dia 29 de setembro junto com o de goleiros. No entanto, o clube ainda não apresentou os uniformes alternativos - o branco e o preto. Esse adiamento se deu pela fase ruim do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A informação é do Jornal Extra.

Foto lateral da nova camisa (Reprodução/Jornal Extra)

De acordo com o Jornal Extra, a nova camisa custará R$ 259,90 na Loja Oficial do clube. Por trás, é possível ver o escudo do Botafogo após a fusão de 1942 entre o escudo do Club de Regatas Botafogo e do Botafogo Football Club.

Parte de trás da camisa (Reprodução/Jornal Extra)