Nottingham Forest oficializa a contratação do zagueiro Jair Cunha, ex-Botafogo

O Nottingham Forest oficializou nesta sexta-feira a contratação do defensor Jair Cunha. As negociações entre o clube inglês e o Botafogo já estavam definidas e restavam pequenos detalhes para a transferência ser anunciada. O atleta assinou um vínculo até 2030 e já inicia a pré-temporada com os novos companheiros.

Pela venda, o clube carioca recebeu cerca de 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 78,5 milhões). O atleta deixa a agremiação após um curto de período de seis meses. Nesta passagem, ele entrou em campo em 22 oportunidades e marcou um gol.

Em seu site oficial, o Botafogo se despediu do atleta e desejou sucesso nesta nova fase de sua jornada no futebol da Inglaterra. "O Botafogo concluiu a venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest. O Glorioso agradece ao defensor por toda a entrega e determinação durante o tempo que vestiu a gloriosa camisa e deseja sucesso na carreira", diz o texto.

Jair foi contratado pela equipe carioca junto ao Santos em janeiro. Bom no jogo aéreo e firme nos desarmes, ele foi visto como um jogador promissor. Com a contusão de Bastos, ele logo assumiu a posição de titular na defesa.

O diretor de futebol do Nottingham, Ross Wilson, manifestou sua satisfação em poder contar com o atleta visando a temporada que se inicia. "Jair é um jovem talento que mostrou qualidade durante seu tempo no Brasil, e estamos felizes por termos garantido sua contratação. Ele agora tem novas ambições com sua transferência para a Premier League", disse o dirigente ao site oficial do Nottingham.