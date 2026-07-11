Noskova vence final 100% tcheca e se torna, aos 21, a mais jovem campeã de Wimbledon em 15 anos Estadão Conteúdo 11.07.26 16h36 A juventude de Linda Noskova superou a experiência de Karolina Muchova na final feminina 100% tcheca de Wimbledon neste sábado. Ao superar a compatriota por 2 a 1 (6/2, 5/7 e 6/3), em 2h28, em sua primeira decisão de Grand Slam, Noskova se tornou aos 21 anos, a mais jovem campeã de Wimbledon desde que a também tcheca Petra Kvitova conquistou o título em 2011. Uma final de Wimbledon dominada por um país é algo raro. Antes deste sábado, a última decisão de simples feminina com tenistas do mesmo país havia sido em 2009, com as irmãs Serena e Venus Williams, dos EUA, e vitória de Serena. O confronto tcheco foi apenas a segunda final de simples feminina de Wimbledon, sem contar com tenistas dos EUA, com jogadoras de mesma nacionalidade na Era Aberta (a partir de 1969), depois que as australianas Evonne Goolagong e Margaret Court disputaram o título em 1971. Com o terceiro título na carreira, Noskova vai alcançar a melhor posição da carreira no ranking mundial, saltando do 12º para o sétimo lugar. Já Muchova, que protagonizou uma reação incrível ao salvar cinco match points (o maior número em uma final de Grand Slam), deve subir uma posição no ranking, alcançando o 6º lugar, também sua melhor colocação. Aos 29 anos, ela acumula agora duas derrotas em duas finais de Grand Slam e estava visivelmente desolada em seu discurso na premiação. Com dez campeãs diferentes nos últimos dez anos, Wimbledon vem testemunhando um domínio das tchecas nas últimas edições. Noskova foi a terceira tenista do país a vencer o mais tradicional Grand Slam em quatro anos, depois de Barbora Krejcikova (2024) e Marketa Vondrousova (2023). A partida deste sábado começou com Noskova dominando de maneira avassaladora. Ela conseguiu duas quebras e fechou o primeiro set em 31 minutos. Muchova, atordoada, só conquistou seu primeiro break point no terceiro game do segundo set. A vice-campeã, porém, protagonizou uma reação que empolgou a torcida na Quadra Central de Wimbledon. Ela perdia por 5/2 e tinha o saque quando salvou três match points para sobreviver. Na sequência, quebrou o saque da adversária, que havia sido quebrada apenas duas vezes em suas três partidas anteriores, para salvar mais um ponto que daria o título para a rival. Depois, com seu serviço, precisou vencer mais match point para continuar na partida. Ao vencer cinco games seguidos, Muchova fechou o segundo set, empatou a partida e recebeu a maior ovação da torcida da final. Noskova não se abalou e conseguiu uma quebra de serviço logo no início do set decisivo. Depois, com o serviço no 5/2, ao finalmente converter seu sexto match point, ela caiu na grama da Quadra Central e comemorou o maior título de sua carreira sob os olhares de Petra Kvitova que acompanhava a final das tribunas. 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