Norris vence caótico GP da Inglaterra de F-1 e festeja em casa; Bortoleto abandona

Em uma corrida imprevisível provocada pelas mudanças climáticas, com cinco abandonos, muitas derrapadas e boa parte da prova disputada sob bandeira amarela, Lando Norris foi o mais rápido no circuito de Silverstone, neste domingo, e venceu o GP da Inglaterra, a 12ª etapa de Fórmula 1 da temporada.

A comemoração foi dupla, já que tanto Norris quanto a McLaren corriam em casa - foi o primeiro triunfo do piloto britânico diante da sua torcida. Com o resultado, ele reduziu a diferença para o companheiro de equipe, Oscar Piastri, o segundo colocado, para apenas oito pontos no Mundial de Pilotos - o australiano lidera por 234 a 226.

Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, recebeu a bandeirada em terceiro, após largar em 19º lugar, e subiu ao pódio pela primeira vez na carreira - aos 37 anos e 239 corridas disputadas. Como aconteceu com o brasileiro na Áustria, na etapa anterior, o alemão foi eleito o melhor piloto do dia.

Bortoleto, que vinha de um oitavo lugar no GP da Áustria, foi uma das vítimas da pista escorregadia de Silvertone. O brasileiro rodou sua Sauber na curva logo no início da prova, perdeu a asa traseira e abandonou após correr apenas quatro voltas - três delas sob bandeira amarela.

A prova que marcou os 75 anos de Fórmula 1 - no palco da primeira corrida em 13 de maio de 1950 - começou com indefinições em relação aos pneus, por causa da pista molhada e da previsão de chuva, e Bortoleto, assim como Russell, Leclerc, Hadjar e Bearman, largou dos boxes, atrás dos carros que alinharam no grid. A Alpine de Colapinto nem sequer largou.

Pole position, Verstappen manteve a liderança na largada na pista molhada de Silvertone, seguido por Piastri e Norris. Hamilton, que havia largado em quinto, ultrapassou Russell, e quase tomou o terceiro posto de Norris, mas o safety car foi acionado após a batida de Ocon em Lawson, que deixou a prova.

Na retomada da prova, na quarta volta, Bortoleto, que havia largado dos boxes para colocar pneus médios, perdeu o controle da Sauber na curva e rodou na pista. O brasileiro até conseguiu sair da brita, na última posição e com a asa traseira quebrada, mas precisou abandonar a prova, provocando mais um safety car virtual.

Os pilotos foram liberados na sétima volta, com intensa disputa entre Verstappen e Piastri pela liderança. A dupla era seguida por Norris, 4s1 atrás, Hamilton, Gasly e Alonso. O holandês da Red Bull não conseguiu segurar a pressão da McLaren e o australiano tomou a liderança da corrida no giro seguinte.

A chuva começou a cair forte a partir da 10ª volta. Verstappen errou, saiu da pista e perdeu a vice-liderança para Norris, mas retomou o posto quando os carros pararam nos boxes para trocar pneus. Com a intensidade da chuva e a ida de Leclerc para a grama, o safety car novamente foi acionado e Piastri perdeu os 13s7 de vantagem que tinha sobre Verstappen.

Na retomada da disputa, sem chuva, mas com a pista molhada, na 17ª volta, Lance Stroll e Nico Hülkenberg, que haviam largado em 18º e 19º, respectivamente, ocupavam o 4º e 5º postos, só atrás dos carros da McLaren e da Red Bull de Verstappen. A bandeira amarela voltou a ser acionada após batida de Hadjar, mais um a deixar a corrida.

Logo após o sinal verde, na 21ª volta, Verstappen rodou na pista, sem aderência, e caiu para a 11ª posição, iniciando uma prova de recuperação. O líder Piatri, por sua vez, foi punido com um parada de 10 segundos por uma freada brusca na saída do safety car. Antonelli abandonou e completou a nenhum novato conseguiu terminar a prova.

Após 30 das 52 voltas, Piastri liderava com 3s2 de vantagem sobre Norris, que era seguido por Stroll e Hülkenberg, favorecidos por táticas ousadas de Aston Martin e Sauber, respectivamente, em relação aos pneus. Hamilton ultrapassou Gasly e levou a Ferrari ao quinto posto - Leclerc era apenas o 12º. Na 35ª volta, o companheiro de Bortoleto ultrapassou Stroll e assumiu a terceira posição.

A 14 voltas do fim, Norris pressionava Piastri, que ainda não havia cumprido a penalidade, enquanto Hamilton atacava Hülkenberg em busca do pódio. A bandeira amarela foi acionada mais duas vezes, após Russell e Ocon escaparem da pista, sem maiores consequências.

O anfitrião Norris assumiu a liderança da prova a oito voltas do fim, quando Piastri foi para os boxes para trocar pneus e pagar a punição. Mesmo com um pit stop ruim, Hülkenberg voltou à frente de Hamilton, que era seguido por Stroll, Verstappen e Gasly. Uma escapada do líder do Mundial no fim minou de vez as chances de brigar pela vitória, abrindo caminho para o companheiro de McLaren festejar diante de sua torcida.

Após uma pausa de três semanas, a Fórmula 1 será retomada entre 25 e 27 de julho, no GP da Bélgica, a 13ª etapa da temporada. A corrida no circuito de Spa-Francorchamps ocorrerá no domingo (27), a partir das 10h (horário de Brasília).

Confira o resultado do GP da Inglaterra de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h30min690 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 6s812 3º - Nico Hülkenberg (EST/Sauber), a 34s742 4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 39s812 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 56s781 6º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 59s857 7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min00s603 8º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min04s135 9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min05s858 10º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min10s674 11º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min12s095 12º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min16s592 13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min17s301 14º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min24s477 15º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta

Não completaram a prova: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Isack Hadjar (FRA/RB), Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), Liam Lawson (NZL/RB) e Franco Colapinto (ARG/Alpine)