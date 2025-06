Norris lidera dobradinha da McLaren no 3º treino livre na Áustria; Bortoleto é 10º

A McLaren mostrou que continua forte para a 11ª etapa da temporada de Fórmula 1. Lando Norris repetiu o bom desempenho de sexta-feira e liderou a atividade praticamente de ponta a ponta, neste sábado, no terceiro treino livre para o GP da Áustria, seguido de perto pelo companheiro Oscar Piastri no circuito de Spielberg. Verstappen superou a Ferrari e foi o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto também mostrou um bom ritmo e novamente ficou no top 10, em décimo lugar.

A sessão começou pouco movimentada e o tetracampeão Max Verstappen foi o primeiro a sair dos boxes para testar sua Red Bull, registrando 1m06s131, com pneus duros, tempo muito acima das melhores marcas de sexta-feira.

Logo em sua primeira volta, Norris cravou 1min05s412 e assumiu a liderança do treino. Depois do bom desempenho na sexta-feira, o brasileiro Gabriel Bortoleto novamente começou bem e ocupou um lugar no top 10, em nono lugar, em sua primeira tentativa na pista, 0s894 atrás do britânico da McLaren.

No meio da atividade, o vice-líder do Mundial de Pilotos melhorou seu tempo para 1min04s888 e continuou à frente do pelotão, seguido por Lewis Hamilton, da Ferrari e Piastri. Bortoleto manteve o bom ritmo de sua Sauber e pulou para o sexto posto, 0s712 atrás de Norris.

Aos poucos, a Mercedes começou a mostrar que vai brigar pela vitória. Faltando 25 minutos para o encerramento do terceiro treino, George Russell melhorou seu tempo e colocou a escuderia entre os líderes, com o terceiro melhor tempo, ultrapassando o líder do campeonato. Cinco minutos depois, ele tomou a vice-liderança, apenas 0s130 atrás de Norris, enquanto seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli passou a ocupar o terceiro lugar, a 0s165 do líder. Bortoleto era o 11º.

A 15 minutos do fim, Norris melhorou seu tempo para 1min04s334, à frente de Russell, Antonelli, Stroll e Leclerc. Bortoleto voltou para a pista e cravou o sexto tempo, a 0s858 de Norris. Hadjar foi parar na brita e rodou, sem maiores consequências. Piatri também registrou novo tempo e assumiu a segunda posição, 0s118 atrás do companheiro de equipe.

Leclerc e Hamilton colocaram a Ferrari à frente dos dois carros da Mercedes, em terceiro e quarto, respectivamente. Max Verstappen, que ocupava a modesta 16ª posição, encontrou um bom ritmo e pulou para terceiro, a 0s210 de Norris. Bortoleto vinha em décimo lugar.

Nos minutos derradeiros, Tsunoda rodou e provocou a bandeira amarela. Com poucos carros na pista - e algumas escapadas -, não houve mudanças nas primeiras posições, com Norris mantendo a primeira posição à frente de Piastri e Verstappen.

Os pilotos voltam à pista às 11h (horário de Brasília) deste sábado para a sessão classificatória do GP da Áustria. No domingo, a largada da corrida será às 10h.

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP da Áustria:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min04s324 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s118 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s210 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s250 5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 0s466 6º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s694 7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s729 8º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s738 9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 0s815 10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 0s858 11º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s858 12º - Fernando Alonso(ESP/Aston Martin), a 0s919 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 0s959 14º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s990 15º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1s002 16º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1s042 17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1s042 18º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1s195 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1s222 20º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1s699