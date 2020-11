No Vila Nova, Francis sonha com o acesso no clube goiano em 2020

Há pouco tempo no Vila Nova-GO, o atacante Francis, ex-São Bento e Botafogo-SP, falou sobre o desejo de ver a equipe conquistando o acesso para a Série B nesta temporada. Segundo o jogador, que também atuou no futebol português e japonês, a meta de todos é fazer história com esse objetivo.

- Vamos lutar muito para colocar o Vila novamente na Série B, o que seria muito importante para o clube. Temos que acreditar até o fim nisso. Vamos nos dedicar ao máximo para buscarmos essa vaga para o nosso torcedor.

Segundo Francis, o grupo é muito forte e tem tudo para terminar bem 2020.

- Temos um ótimo elenco e isso é importante. Vamos manter um ritmo forte para chegarmos aos nossos objetivos nos próximos meses. Estamos muito confiantes nisso.