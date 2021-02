No último jogo antes do Mundial, Bayern bate Hertha debaixo de neve

Partiu Mundial. No último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique foi até Berlim, capital da Alemanha, para enfrentar o Hertha, e o time da Baviera venceu por 1 a 0. Com gol de Coman em jogo que teve pênalti perdido por Lewandowski, a equipe de Hansi Flick chegou aos 48 pontos.

+ Veja a tabela da Bundesliga

CENA RARAMesmo jogando fora de casa, o Bayern foi para cima do Hertha Berlin. Aos dez minutos, Sané foi derrubado pelo goleiro Jarstein dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o artilheiro Lewandowski bateu mal e o arqueiro do time da capital germânica pegou.

CONTOU COM A SORTEDepois de perder a chance de abrir o placar, o Bayern seguiu pressionando e o gol saiu aos 20 minutos. Coman fez jogada pela esquerda, arriscou da entrada da área, contou com desvio em Stark, e viu a bola encobriu o goleiro Jarstein para fazer 1 a 0.

PERDEU A CHANCEAos 43 minutos do segundo tempo, o Hertha teve grande chance de empatar o jogo com o brasileiro Matheus Cunha, mas o camisa 10 desperdiçou. Após belo lançamento de Guendouzi, o atacante ficou cara a cara com Neuer, bateu de cavadinha na saída do goleiro, mas a bola foi para fora.

Cavadinha de Matheus Cunha para fora (Foto: MICHAEL SOHN / AFP / POOL)

VANTAGEM CONFORTÁVELCom a vitória, o Bayern chegou aos 48 pontos e abriu dez de vantagem para o RB Leipzig, que é o vice-líder. A equipe de Julian Nagelsmann, no entanto, entra em campo pela Bundesliga neste sábado, e pode reduzir a vantagem para sete pontos.

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e Messi

QUE VENHA O MUNDIAL​O Bayern agora viaja ao Qatar para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima segunda-feira, o time alemão enfrenta o Al Ahly (EGI), às 15h (de Brasília), pela semifinal da competição da Fifa. Caso avance, a equipe bávara pega Palmeiras ou Tigres (MEX) na final, que será na quinta-feira.