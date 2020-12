No Santos, 'aposta' de Cuca testa positivo para Covid-19

O lateral-direito Fernando Pileggi testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame saiu neste sábado. Com isso, o jogador vira desfalque de Cuca para o duelo entre Santos e Ceará, no domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor já está isolado e terá acompanhamento do departamento médico do Peixe - o tempo da quarentena dura 10 dias. A tendência é de Madson atuar na lateral direita diante do Vovô.

Pileggi estreou no Santos na derrota para o Vasco, no último domingo, em São Januário. Outro jogador do setor, Pará tem um edema na coxa e ainda não há prazo para retornar aos jogos.

O Santos deve ir a campo com: John; Madson, Luan Peres, Luiz Felipe (Alex ou Laércio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

Oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos, o Santos realizou o último treino na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé.