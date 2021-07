No reencontro com Allan Aal, Guarani vence e toma a vaga do CRB no G4 da Série B

O Guarani levou a melhor no reencontro com Allan Aal. O clube paulista venceu seu ex-técnico, agora no comando do CRB, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 11.ª rodada, e ainda tomou a vaga dos alagoanos no G4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Ronaldo Alves fez o gol que colocou os comandados de Daniel Paulista na terceira colocação com 19 pontos, dois a mais do que o CRB, agora, na quinta colocação.

O Guarani tomou a iniciativa no confronto direto contra o CRB. Júlio César exigiu defesa de Diogo Silva em chute de fora da área aos 16 minutos. Pouco depois, aos 27, Régis cruzou e Ronaldo Silva subiu mais que a zaga para cabecear para as redes.

O CRB acordou e fez Gabriel Mesquita trabalhar. Aos 33 minutos, Renan Bressan cruzou para

Caetano desviar. O camisa 27 defendeu. No último lance do primeiro tempo, o zagueiro Gum arriscou e Gabriel Mesquita voltou a defender.

No segundo tempo, o CRB tentou em chute de Jean Patrick logo aos 2 minutos, mas Gabriel Mesquita defendeu mais uma. Aos 12 minutos, o Guarani respondeu em cabeçada de Rodrigo Andrade. Diogo Silva pegou.

O Guarani se manteve no ataque e assustou aos 27 minutos. Régis roubou a bola e tocou para Bruno Sávio que bateu rasteiro, mas Diogo Silva defendeu. O CRB não foi para cima e o Guarani soube administrar o marcador.

Na 12.ª rodada, o Guarani visitará o Confiança em Aracaju (SE), na sexta-feira, às 19 horas. No domingo, às 20h30, o CRB receberá o Vila Nova, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CRB

GUARANI - Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio) e Régis (Lucão do Break); Bruno Sávio (Allan Victor), Matheus Davó (Andrigo) e Júlio César (Renanzinho). Técnico: Daniel Paulista.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo (Calyson), Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Wesley) e Erick; Vitão (Alan James), Bressan e Ewandro (Celsinho). Técnico: Allan Aal.

GOL - Ronaldo Alves, aos 27 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Diego da Silva Castro (PI).

CARTÕES AMARELOS Rodrigo Andrade, Bidu, Júlio César (GUARANI); (CRB).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).