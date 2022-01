No primeiro treino no Equador, Tite esboça Seleção com Coutinho; veja provável escalação!

A Seleção Brasileira pode contar com um retorno significativo no meio de campo para o duelo diante do Equador, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No primeiro treino em Quito, o técnico Tite indicou que Coutinho pode ser o substituto de Lucas Paquetá, que cumprirá suspensão automática no confronto.

A equipe canarinha pode contar com uma sucessão de novidades para a partida válida pela décima-quinta rodada da competição. Em alta, Vinicius Júnior tende a receber chance ao lado de Matheus Cunha e Raphinha.

O treinador da Seleção também acenou com outras mudanças na Seleção. Emerson Royal ganhou a disputa com Daniel Alves pela lateral direita neste primeiro treino. Já Militão pode ter uma oportunidade ao lado de Thiago Silva.

A provável Seleção Brasileira é: Alisson, Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho; Vinicius Júnior, Raphinha e Matheus Cunha.

O goleiro Ederson não participou da atividade. O jogador do Manchester City ficou no hotel realizando um trabalho regenerativo. A comissão técnica promoveu um trabalho de posse de bola em campo reduzido, sem divisão entre reservas e titulares antes do treino tático.

Além de Paquetá, o volante Fabinho também está suspenso para o confronto. Neymar, lesionado, não foi convocado. Já classificado, o Brasil enfrenta nesta quinta-feira (27) o Equador.