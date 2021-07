Às vésperas da Olímpiada de Tóquio, uma mulher tentou apagar a tocha olímpica na cidade de Mito, no Japão. A manifestante, não identificada, usou uma arma de água e foi contida rapidamente por seguranças da tradicional passagem.

A reação da mulher vai de acordo com a desaprovação social sobre a realização da Olimpíada no Japão. Segundo pesquisa do jornal 'Asahi Shimbun', mais de 80% da população japonesa é contrária ao evento esportivo em decorrência de complicações da Covid-19.