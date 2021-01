No aniversário de Martin Luther King, Atlanta Hawks envia camisa do time para Papa Francisco

Em celebração do aniversário do ativista Martin Luther King, assassinado em 1968, o Atlanta Hawks enviou uma camisa do modelo City Edition desta temporada para o Papa Francisco. A camisa faz uma homenagem ao ativista natural de Atlanta e foi abençoada pelo Papa.

Os Hawks enviaram a camisa ao Papa para homenagear o compromisso do time e do Vaticano com "fazer uma mudança positiva na igualdade social, no fortalecimento econômico e no amor". O Papa Francisco, que é torcedor do San Lorenzo, da Argentina, agradeceu e abençoou a camisa.

Veja abaixo o vídeo do Papa Francisco recebendo a camisa do Atlanta Hawks: