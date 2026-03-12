Nikola Jokic faz 25º 'triple-double' da temporada em vitória dos Nuggets sobre o Rockets na NBA Estadão Conteúdo 12.03.26 9h23 Amparado pela boa atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets conseguiu uma contundente vitória jogando, na Ball Arena, na noite desta quarta-feira, ao derrotar o Houston Rockets por 129 a 93 em jogo válido pela temporada regular da NBA. Destaque da partida, o pivô fez a diferença ao emplacar o seu 25º 'triple-double' na temporada. Na partida, ele registrou 16 pontos, 13 assistências e 12 rebotes. O feito desta noite, o 187º de sua carreira, foi sacramentado com seu 10º rebote ainda no terceiro quarto da partida. Além de Jokic, Jamal Murray também roubou a cena pela pontaria calibrada. O armador ajudou a impor um ritmo forte na parte ofensiva e assinalou 30 pontos, terminando o confronto como cestinha. Na classificação da Conferência Oeste, a franquia do Colorado figura agora na quinta colocação e ostenta 40 vitórias e 26 derrotas. Apesar do revés, o Houston Rockets mantém uma posição tranquila no mesmo lado, aparece no terceiro posto e só está atrás do líder Oklahoma City Thunder e do San Antonio Spurs. Em outro jogo da rodada desta quarta-feira, Kawhi Leonard liderou o Los Angeles Clippers e marcou 45 pontos na vitória de sua equipe sobre o Minnesota Timberwolves por 153 a 128. Em grande fase e um dos líderes do time, o ala fez seu quinto jogo com pelo menos 40 pontos anotados nesta temporada e o segundo contra o adversário desta noite. Confira os resultados dos jogos da noite desta quarta-feira na NBA Orlando Magic 128 x 122 Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans 122 x 111 Toronto Raptors Utah Jazz 117 x 134 New York Knicks Denver Nuggets 129 x 93 Houston Rockets Sacramento Kings 109 x 117 Charlotte Hornets Los Angeles Clippers 153 x 128 Minnesota Timberwolves Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira Detroit Pistons x Philadelphia 76ers Indiana Pacers x Phoenix Suns Orlando Magic x Washington Wizards Atlanta Hawks x Brooklyn Nets Miami Heat v Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks San Antonio Spurs x Denver Nuggets Oklahoma City Thunder x Boston Celtics Los Angeles Lakers x Chicago Bulls Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Nikola Jokic Nuggets Rockets COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 futebol Águia de Marabá enfrenta o Madureira por vaga na quarta fase da Copa do Brasil Azulão busca mais uma campanha histórica para o clube na competição 12.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 Futebol Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase 11.03.26 22h38 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30