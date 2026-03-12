Nikola Jokic faz 25º 'triple-double' da temporada em vitória dos Nuggets sobre o Rockets na NBA

Amparado pela boa atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets conseguiu uma contundente vitória jogando, na Ball Arena, na noite desta quarta-feira, ao derrotar o Houston Rockets por 129 a 93 em jogo válido pela temporada regular da NBA. Destaque da partida, o pivô fez a diferença ao emplacar o seu 25º 'triple-double' na temporada.

Na partida, ele registrou 16 pontos, 13 assistências e 12 rebotes. O feito desta noite, o 187º de sua carreira, foi sacramentado com seu 10º rebote ainda no terceiro quarto da partida.

Além de Jokic, Jamal Murray também roubou a cena pela pontaria calibrada. O armador ajudou a impor um ritmo forte na parte ofensiva e assinalou 30 pontos, terminando o confronto como cestinha.

Na classificação da Conferência Oeste, a franquia do Colorado figura agora na quinta colocação e ostenta 40 vitórias e 26 derrotas. Apesar do revés, o Houston Rockets mantém uma posição tranquila no mesmo lado, aparece no terceiro posto e só está atrás do líder Oklahoma City Thunder e do San Antonio Spurs.

Em outro jogo da rodada desta quarta-feira, Kawhi Leonard liderou o Los Angeles Clippers e marcou 45 pontos na vitória de sua equipe sobre o Minnesota Timberwolves por 153 a 128.

Em grande fase e um dos líderes do time, o ala fez seu quinto jogo com pelo menos 40 pontos anotados nesta temporada e o segundo contra o adversário desta noite.

Confira os resultados dos jogos da noite desta quarta-feira na NBA

Orlando Magic 128 x 122 Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans 122 x 111 Toronto Raptors Utah Jazz 117 x 134 New York Knicks Denver Nuggets 129 x 93 Houston Rockets Sacramento Kings 109 x 117 Charlotte Hornets Los Angeles Clippers 153 x 128 Minnesota Timberwolves

Acompanhe as partidas da rodada desta quinta-feira

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers Indiana Pacers x Phoenix Suns Orlando Magic x Washington Wizards Atlanta Hawks x Brooklyn Nets Miami Heat v Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks San Antonio Spurs x Denver Nuggets Oklahoma City Thunder x Boston Celtics Los Angeles Lakers x Chicago Bulls