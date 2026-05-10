Nico Williams sofre lesão muscular e vira nova dúvida da Espanha para a Copa do Mundo Nico passará por exames médicos para determinar a gravidade da lesão, que acontece a cerca de um mês da Copa do Mundo e menos de duas semanas antes da convocação do técnico da Espanha Estadão Conteúdo 10.05.26 15h46 Nico Williams, do Athletic Bilbao (Instagram @nicolas_williams9) O atacante Nico Williams, titular da seleção da Espanha, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda neste domingo e virou dúvida para a disputa da Copa do Mundo. O jogador de 23 anos caiu em campo e deixou a partida aos 37 minutos do primeiro na partida em que seu time, o Athletic Bilbao, perdeu do Valência por 1 a 0. Ele foi substituído por seu irmão, Iñaki. Nico Williams passou parte da temporada se recuperando de uma pubalgia e, na rodada anterior, marcou duas vezes e deu uma assistência na virada contra o Alavés por 4 a 2. A expectativa em dar sequência à boa fase diante de sua torcida, no Estádio San Mamés, acabou em preocupação. "Ele me disse que nunca havia sentido esse desconforto antes e agora está mancando", afirmou Iñaki sobre seu irmão. Nico passará por exames médicos nesta segunda-feira para determinar a gravidade da lesão, que acontece a cerca um mês da Copa do Mundo e menos de duas semanas antes da convocação do técnico da Espanha, Luis de la Fuente. Mesmo que a contusão não tire o atacante do Mundial, Nico deve perder o restante de La Liga, no qual o Athletic Bilbao enfrenta Espanyol, Celta de Vigo e Real Madrid. Uma das favoritas ao título da Copa, a Espanha já tem a preocupação com Lamine Yamal, que também se recupera de uma lesão muscular que o tirou do jogo do Barcelona contra o Celta, no dia 22 de abril. A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e da estreante Cabo Verde. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Nico Williams lesão dúvida Copa do Mundo Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00