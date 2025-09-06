NFL em SP vê aumento de público e se aproxima de recorde do Corinthians na Neo Química Arena Estadão Conteúdo 06.09.25 13h12 Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs ampliou o recorde de público da National Football League (NFL) na Neo Química Arena. Com 47.627 torcedores, o número supera a marca de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024. Na ocasião, o duelo de estreia da liga no País contou com um público total de 47.236 torcedores. À época, o número registrado foi recorde para qualquer evento realizado no estádio do Corinthians. Posteriormente, em 2025, três partidas superaram a marca do futebol americano. Corinthians x Palmeiras, na final do Paulistão (48.196), e Corinthians x Santos, na primeira fase e semifinal do Paulista (47.695 e 47.472, respectivamente), registraram números superiores à estreia da NFL no território brasileiro. Esse salto se deve ao aumento da capacidade máxima do estádio, que foi aprovada no início deste ano. Com a segunda partida da liga no País, o futebol americano se coloca como o terceiro maior público da Neo Química Arena. A expectativa antes da partida era de números próximos daqueles que já haviam sido registrados na última temporada. Em comparação, 391 torcedores a mais estiveram presentes em Chargers x Chiefs. O público presente acompanhou de perto uma importante vitória dos Chargers, que encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas diante do rival de divisão. Por 27 a 21, Justin Herbert foi o diferencial de Los Angeles no duelo contra o Kansas City Chiefs. E foi dos pés dele, novamente, em uma terceira descida, que Herbert mostrou a maturidade na liga para definir a vitória. Com pouco mais de dois minutos no relógio no último quarto, o quarterback teve agilidade para correr pela direita, com campo livre, e converter uma terceira para 13 jardas. O lance definiu a partida e deu números finais. Herbert precisou apenas ajoelhar três vezes para selar o triunfo da franquia de Los Angeles. Desde antes do jogo, a tendência nos arredores de Itaquera era de maioria dos Chiefs, mesmo com o mandante sendo a franquia de Los Angeles. Em campo, no entanto, os Chargers atuaram como se estivessem no SoFi Stadium, controlando as ações ofensivas e defensivas e se mantendo à frente do placar desde o primeiro quarto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol americano NFL Chargers Chiefs Neo Química Arena COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Amazonas-AM, Remo marca três gols em um jogo pela primeira vez na Série B Time azulino venceu o time amazonense por 3 a 1, placar inédito para a equipe no campeonato 06.09.25 14h55 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 RACISMO Raphinha acusa Disney de racismo: 'Por que crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'; vídeo Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco 06.09.25 10h02