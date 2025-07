Neymar treina com o Santos e chama atenção com novo visual às vésperas de amistoso no ES

O Santos encerrou nesta quarta-feira a preparação para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária, marcado para quinta-feira, em Cariacica, no Espírito Santo. O principal destaque do dia foi Neymar, que voltou a treinar normalmente após licença paternidade e atraiu os holofotes com um novo corte de cabelo: trancinhas nas cores do clube.

Recuperado de lesão e com contrato renovado, o camisa 10 treinou sem restrições e deve liderar o time na retomada da temporada. A expectativa interna é de que Neymar seja peça-chave na reação santista no Campeonato Brasileiro, onde o clube ocupa a 15ª posição, com 11 pontos - mesma pontuação do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

Sob comando do técnico Cleber Xavier, o elenco iniciou o dia com atividades físicas e, na sequência, realizou um trabalho tático em campo reduzido. Entre os nomes mais participativos no coletivo estiveram o meia Zé Rafael e o atacante Tiquinho Soares.

A escalação provável para o amistoso diante da equipe capixaba tem: Gabriel Brazão; Escobar, Luan Peres, João Basso e Souza; Zé Rafael, Tomás Rincón e Neymar; Guilherme, Deivid Washington e Barreal.

O jogo desta quinta servirá como último teste antes do retorno oficial do Santos às competições, que acontecerá em 16 de julho, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.