Neymar treina com bola e deve reforçar o PSG na Supercopa da França

Recuperado de uma lesão no tornozelo sofrida no dia 13 de dezembro, na derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon, o atacante Neymar Jr. treinou com bola normalmente nesta segunda-feira no centro de treinamentos da equipe parisiense.

Neymar em treino do PSG nesta segunda-feira (Foto: C.Gavelle / PSG)

Liberado pelo departamento médico, o camisa 10, que desde a última semana já estava correndo em volta do gramado, deve ser reforço para o técnico Mauricio Pochettino na Supercopa da França, contra o Olympique de Marselha, na quarta-feira.

Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo 12 vezes pelo Paris Saint-Germain, marcou nove gols e deu cinco assistência. O camisa 10 foi o artilheiro da Champions na fase de grupos, com seis gols, ao lado de Rashford, Haaland e Morata.