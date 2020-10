Neymar se machuca, Kean chama a responsabilidade e PSG vence o Istanbul Basaksehir pela Champions

Após perder a primeira partida pela Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain conseguiu dar a volta por cima. Jogando fora de casa contra o Istanbul Basaksehir, os franceses venceram por 2 a 0. Moise Kean foi quem balançou as redes nas duas vezes.

PLACAR ESCONDE ERROSO Paris Saint-Germain venceu, mas não convenceu. Os franceses fizeram um péssimo primeiro tempo e poderiam ter sofrido alguns gols, mas os turcos não conseguiram colocar a bola nas redes. Com a qualidade individual, o PSG não bobeou e guardou.

PREOCUPAÇÃOLogo aos 20 minutos de jogo, Neymar sentiu e precisou ser substituído. O camisa 10 foi direto para o vestiário tratar a lesão e não acompanhou o restante da partida no campo. Preocupação para o PSG e para a Seleção.

ELE RESOLVEEm boa fase, Moise Kean não foi bem no primeiro tempo, mas resolveu no segundo. O atacante marcou os dois gols da vitória e foi o nome do jogo. Mbappé deu uma assistência.

ALÍVIOApós perder a primeira rodada em casa para o Manchester United, o Paris Saint-Germain precisava dos três pontos. Com a vitória, a situação fica mais calma.