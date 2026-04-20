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Neymar se irrita após ter gesto interpretado como provocação: 'Estão pegando pesado demais'

A nova polêmica vem dias após o jogador discutir e mandar um torcedor calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdo

Após a derrota do Santos para o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, pelo Brasileirão, Neymar protagonizou mais uma cena polêmica. Enquanto a torcida santista vaiava o time, o craque deixou o gramado da Vila Belmiro com os dedos nos ouvidos.

Segundo alguns torcedores, o camisa 10 agiu desta forma para não ouvir as vaias. Irritado, o jogador respondeu uma publicação da TNT Sports nas redes sociais e disse que estava coçando o ouvido.

"Saí tapando a orelha é o c... Não posso nem coçar a p... do ouvido agora? Vai se f.., adm de m...", comentou Neymar.

Em seu perfil no Instagram, o jogador publicou um vídeo em que mostra ele na saída de campo e comentou à reação da torcida. "Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", escreveu o jogador na publicação.

A nova polêmica vem dias após o jogador discutir e mandar um torcedor calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana. "Cala a boca", falou Neymar, depois de colocar o dedo na boca em sinal de silêncio durante entrevista à beira do gramado. "Eu respeito isso aqui, eu respeito pra c... isso aqui", disse o atacante na oportunidade, apontando para o escudo do Santos na camisa. "Você tem razão... tá feliz? (...) Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", completou.

No dia seguinte, ele se desculpou nas redes sociais pela situação. "Concordo que eu não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas para quem se ofende. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for, vou simplesmente jogar futebol", escreveu em story no Instagram.

Na última quinta-feira, 16, integrantes de uma torcida organizada cobraram o elenco do Santos após o empate com o Recoleta. Um dos principais alvos era Neymar.

Neste domingo, o jogador teve atuação sem destaque. No segundo tempo, quando o placar estava em 2 a 2, ele perdeu grande chance de colocar o Santos em vantagem. Na sequência, o Fluminense marcou o terceiro e decretou a vitória.

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