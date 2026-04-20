Neymar se irrita após ter gesto interpretado como provocação: 'Estão pegando pesado demais' A nova polêmica vem dias após o jogador discutir e mandar um torcedor calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana Estadão Conteúdo 20.04.26 9h52 Após a derrota do Santos para o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, pelo Brasileirão, Neymar protagonizou mais uma cena polêmica. Enquanto a torcida santista vaiava o time, o craque deixou o gramado da Vila Belmiro com os dedos nos ouvidos. Segundo alguns torcedores, o camisa 10 agiu desta forma para não ouvir as vaias. Irritado, o jogador respondeu uma publicação da TNT Sports nas redes sociais e disse que estava coçando o ouvido. "Saí tapando a orelha é o c... Não posso nem coçar a p... do ouvido agora? Vai se f.., adm de m...", comentou Neymar. Em seu perfil no Instagram, o jogador publicou um vídeo em que mostra ele na saída de campo e comentou à reação da torcida. "Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", escreveu o jogador na publicação. A nova polêmica vem dias após o jogador discutir e mandar um torcedor calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana. "Cala a boca", falou Neymar, depois de colocar o dedo na boca em sinal de silêncio durante entrevista à beira do gramado. "Eu respeito isso aqui, eu respeito pra c... isso aqui", disse o atacante na oportunidade, apontando para o escudo do Santos na camisa. "Você tem razão... tá feliz? (...) Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", completou. No dia seguinte, ele se desculpou nas redes sociais pela situação. "Concordo que eu não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas para quem se ofende. Prometo a mim mesmo que não farei mais isso. Podem falar o que for, vou simplesmente jogar futebol", escreveu em story no Instagram. Na última quinta-feira, 16, integrantes de uma torcida organizada cobraram o elenco do Santos após o empate com o Recoleta. Um dos principais alvos era Neymar. Neste domingo, o jogador teve atuação sem destaque. No segundo tempo, quando o placar estava em 2 a 2, ele perdeu grande chance de colocar o Santos em vantagem. Na sequência, o Fluminense marcou o terceiro e decretou a vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17