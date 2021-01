Neymar recebe homenagem do PSG após completar 100 jogos pelo clube

Após completar 100 jogos com a camisa do Paris Saint-Germain na última sexta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Montpellier, o atacante Neymar foi homenageado pelo clube francês nesta terça. Antes do treinamento da equipe parisiense, o brasileiro ganhou medalha e camisa personalizadas.

- Estou feliz por atingir essa marca de 100 jogos com a camiseta do Paris e ter como presente a vitória, com o gol. Estou muito contente, muito feliz por tudo - disse Neymar.

Em 100 partidas pelo clube da Cidade Luz, Neymar marcou 81 gols e deu 42 assistências. Na atual temporada, o brasileiro balançou as redes 11 vezes. Desde agosto de 2017 na França, o astro tem contrato até junho de 2022 com o PSG.

No elenco atual, Neymar é o oitavo jogador com mais partidas pelo Paris Saint-Germain. À frente do camisa 10, somente Verratti (333 jogos), Marquinhos (302), Di María (243), Kimpembe (158), Draxler (151), Mbappé (147) e Kurzawa (140).