Neymar perde gol e Fluminense vira sobre o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Em um jogo repleto de alternativas, o Fluminense obteve grande vitória, neste domingo, na Vila Belmiro, ao derrotar o Santos, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros, enquanto a equipe paulista segue com 13 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

Em seu terceiro jogo consecutivo, Neymar pareceu entrar e campo cansado. Teve alguns momentos no primeiro tempo, quando fez boas tabelas, mas depois desapareceu da disputa pela bola e só foi notado ao reclamar do juiz ou cobrar escanteios. Só aos 37 do segundo tempo, o camisa 10 ressurgiu e perdeu grande chance ao chutar de dentro da grande área para defesa de Fábio.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes se estudando e sem objetividade no ataque. Mas o Fluminense abusou do direito de errar e aos oito minutos sofreu o primeiro gol. Arão roubou a bola de Alisson no meio de campo, tocou para Neymar, que serviu Gabriel Barbosa: 1 a 0. O lance foi verificado e aprovado pelo VAR, que não viu falta de Neymar em Alisson.

A partir daí, só deu Santos. Com toques rápidos e boa participação de Neymar na armação das jogadas, a equipe de Vila Belmiro quase fez o segundo gol, aos 15 minutos, de novo com Gabriel Barbosa e mais uma vez de pé direito, após bela tabela com Bontempo.

O jogo parecia controlado pelo Santos, mas o Fluminense manteve a tradição de chutar muito e bem de longa distância para conseguir o empate aos 24 minutos em uma bela finalização de longe de Savarino.

Sem a presença do técnico Cuca (suspenso) no banco de reservas, o Santos pareceu sentir o gol, assim como a torcida presente na Vila Belmiro, que ficou calada. Neymar 'sumiu' de campo. O Fluminense aproveitou para ir ao ataque, utilizando muito bem os laterais Guga e Arana. Experimentou chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola do Fluminense. Neymar só foi visto ao levantar a bola na área adversária em uma cobrança de falta e ao levar um drible de Savarino no campo do Santos no último lance dos primeiros 45 minutos.

O Santos voltou para a etapa final com a intenção de pressionar o Fluminense, mas sem inspiração para realizar com perfeição o último passe antes da finalização. O veterano goleiro Fábio era apenas um espectador privilegiado da partida.

Aos 11 minutos, um golaço! Gabriel Barbosa inicio a jogada e lançou Barreal, que deu um lindo giro para fugior da marcação e tocou com muita categoria para encobrir Fábio: 2 a 1, Santos.

A resposta do Fluminense foi imediata. Em jogada coletiva, Savarino tocou para Giga na direita e o cruzamento foi na cabeça de Castillo: 2 a 2, aos 15 minutos.

Com o empate, o equilíbrio voltou a reinar na partida com os times se revezaram no ataque, mas com poucos momentos de emoção. Aos 37, após bobeada do Fluminense, Beymar teve a chance do gol, mas Fábio defendeu.

E veio o castigo pela perda do gol. Quando tudo levava para o empate, Guga cruzou para a área e John Kennedy tocou para vencer o goleiro Gabriel Brazão, aos 40 minutos.

No desespero, o Santos foi ao ataque, o Fluminense poderia ter feito o quarto gol, mas o jogo acabou mesmo 3 a 2 para o tricolor carioca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Diaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules, Alisson (John Kennedy) e Savarino (Riquelme); Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Gabriel Barbosa aos oito e Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 11, Castillo aos 15 e John Kennedy aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Bernal, Luís Zubeldía, Alisson, Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.192.798,58.

PÚBLICO - 14.179 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).