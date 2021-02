Neymar interage com torcedores nas redes, responde questões amorosas e canta hino do Santos

O atacante Neymar usou seu perfil no Instagram para brincar com seus seguidores, neste domingo. O astro do PSG fez a alegria dos internautas ao responder perguntas amorosas, além de ter se divertido com questões curiosas dos torcedores. Neymar ainda aproveitou o espaço para cantar o hino do Santos.+ Saiba quando seu time joga do Paulistão

Neymar abriu uma caixa de pergunta, no Instagram, em seu story. Em pouco tempo, o atleta leu diversas frases enviadas por seus mais de 147 milhões de seguidores. Uma usuária queria ser amiga do ex-Barcelona - embora Ney tenha logo questionado sobre o interesse da amizade. Outra internauta escreveu que o namorado dela só tinha olhos para o camisa 10 da Seleção.

- Acho que sou mais legal - disse em tom de piada. O ídolo do Santos também ironizou uma participante do "Big Brother Brasil 21", a "sister" Lumena.

Lesionado, Neymar segue fora dos gramados e deve reforçar o PSG em março. Veja abaixo alguns vídeos compartilhados pelo craque:

eu não tanko com os storys do Neymar KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ptSTHg3dNf — Gabyˢᶜᶜᵖ (@gabyipx) February 28, 2021