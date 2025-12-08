Neymar faz desabafo após jogar lesionado e evitar queda do Santos para Série B: 'Foi no limite' Estadão Conteúdo 08.12.25 19h08 Neymar desabafou em uma postagem feita nas redes sociais após o Santos se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time santista bateu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro, no domingo, 7. No perfil no Instagram, Neymar colocou fotos de alívio com a permanência do Santos na Série A. O jogador atuou nas últimas partidas da temporada no sacrifício, em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. "Confesso que foi no limite, foi na raça Mas foi por você, SANTOS", disse o atleta na rede social. Mesmo com a lesão, Neymar foi decisivo para o Santos ficar na elite do futebol brasileiro. Ele foi titular nos triunfos sobre Sport, Juventude e Cruzeiro. Depois da vitória contra a equipe mineira, Neymar confirmou que passará por procedimento cirúrgico para tratar a lesão no joelho. "Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem essas pessoas, jamais estaria jogando esses jogos. E a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", disse. O jogador tem contrato com o Santos até o final do ano. O atleta despistou sobre uma possível prorrogação do vínculo com o clube para a temporada que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40