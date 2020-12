Neymar é eleito o craque da última rodada da Liga dos Campeões

O pai tá on. Após grande atuação diante do Istambul Basaksehir na última rodada da Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar Jr. foi eleito o craque da semana pela Uefa. Contra os turcos, o camisa 10 do Paris Saint-Germain marcou três gols na vitória por 5 a 1.

Além de melhor jogador da semana, o atacante do clube parisiense também levou o prêmio de gol mais bonito da rodada. No primeiro tento do hat-trick contra o Basaksehir, Neymar deu linda caneta no zagueiro Carlos Ponck e bateu no ângulo de Mert Günok.

Neymar concorreu com Em-Nesyri, do Sevilla, Benzema, do Real Madrid, e Trubin, do Shakhtar, ao prêmio de melhor da rodada. Em relação ao gol da semana, os adversários foram McKennie, da Juventus, Koundé, do Sevilla, e Angeliño, do RB Leipzig.

VEJA OS MELHORES POR RODADA1ª rodada: Coman (Bayern de Munique)2ª rodada: Rashford (Manchester United)3ª rodada: Diogo Jota (Liverpool)4ª rodada: Tadic (Ajax)5ª rodada: Giroud (Chelsea)6ª rodada: Neymar (Paris Saint-Gemain)