Neymar, do PSG, apoia saída de Nego Di do 'BBB' e revela torcida por sister: 'Já ganhou'

Após criticar Karol Conká, o atacante do Paris Saint-Germain, da França, Neymar Jr. voltou a usar as redes sociais para palpitar sobre o reality show da Globo "Big Brother Brasil 21". Pelo Twitter, nesta segunda-feira, o astro do futebol apoiou a saída do participante Nego Di, que está no paredão, e assumiu sua torcida para uma "sister": Já ganhou".

Mal sabem eles 😅🤣 #Sarahjaganhou — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

- Vamos combinar uma coisa aqui rapidão. Fora Nego Di - escreveu o jogador. Vale lembrar que o paredão é o método de eliminação onde o público escolhe por votação virtual quem deixará a atração.

Nesta segunda, os "brothers" viveram um clima de agitação por uma brincadeira de "discórdia". Ao montarem suas finais (primeiro, segundo e terceiro lugar) e escolher um participante que não ganharia o "BBB", alguns participantes se desentenderam e se cutucaram. Quando Sarah foi escolhida como "não ganha", Neymar se pronunciou.

- Mal sabem eles (emoji de riso). Sarah já ganhou.

Está não é a primeira vez que ele usa as redes para brincar com o o programa. Há algumas semanas, o diretor do "BBB" chegou a pedir uma "ajudinha" de Ney para apimentar o reality. Dentro de campo, o brasileiro está lesionado e segue fora dos gramados.