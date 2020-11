Neymar, Di Maria e restante do elenco do PSG prestam homenagem a Maradona: 'Até sempre, Diego'

Nesta quinta-feira, dia seguinte à morte de Maradona, o elenco e a comissão técnica do PSG prestaram uma homenagem ao ídolo argentino. Antes do treinamento, o grupo posou enfileirado para foto, com os argentinos Di María e Icardi segurando a bandeira da Argentina, enquanto Paredes erguia a camisa da seleção.

O clube francês postou a imagem nas redes sociais com a mensagem: "Até sempre, Diego!". O ídolo argentino morreu no início da tarde desta quarta-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Após vencer o RB Leipzig pela Liga dos Campeões na terça-feira, o PSG volta as atenções para a disputa do Campeonato Francês, do qual é o atual líder, com 24 pontos. No sábado, às 17h (de Brasília) o clube volta a campo para enfrentar o Bordeaux, no Parc des Princes.

+ Confira a tabela do Campeonato Francês