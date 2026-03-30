Neymar desabafa sobre pressão no Brasil: 'Por que não posso fazer as coisas normais?' Ao relembrar o início da trajetória, Neymar destacou que a rotina de treinos e jogos limitava sua convivência social Estadão Conteúdo 30.03.26 19h02 Neymar fez um desabafo em seu canal do YouTube ao falar sobre os desafios da carreira desde muito jovem e o peso da cobrança enfrentada no futebol brasileiro. O atacante destacou as renúncias feitas ainda na adolescência e afirmou que a pressão no país muitas vezes ignora o lado humano dos jogadores. O camisa 10 contou que, desde cedo, precisou abrir mão de experiências comuns da juventude para seguir o sonho no esporte. Segundo ele, a dedicação exigida pelo futebol impôs uma rotina diferente da dos amigos, mas sempre guiada por um objetivo maior. Ao relembrar o início da trajetória, Neymar destacou que a rotina de treinos e jogos limitava sua convivência social. Apesar da frustração em alguns momentos, ele afirma que o propósito o mantinha motivado. "Eu não viajava com o colégio, não ia para o cinema com os amigos à noite, porque eu não podia, porque tinha treino e o jogo no dia seguinte de manhã. Eu falava, pô, meus amigos tudo na escola lá e eu aqui, em casa, olhando para o teto. Mas tinha um propósito, tinha um porquê e eu entendia isso. Ficava chateado? Ficava chateado, mas no dia seguinte eu estava felizão, porque eu estava jogando bola", iniciou. "Eu estou há mais de 20 anos nessa daí. É um pouco do preço, assim, ser jogador, sabe? É difícil. É difícil porque o Brasil é muito massacrante, assim. A galera te massacra demais. E eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo certo. Sou grato, mas eu trabalhei pra isso", completou. O atacante também ressaltou que, apesar da fama e das conquistas, continua sendo uma pessoa comum, com emoções e dificuldades como qualquer outra. Para ele, a cobrança exagerada desconsidera esse aspecto. "Mas eu também sou ser humano. Tenho os mesmos sentimentos que você. Eu também sofro, eu sinto dor. Acordo de mau humor, choro, fico p..., fico feliz. Eu sou normal, ué. Por que eu não posso fazer as coisas normais? Você, não sei qual é a sua profissão, mas quando você tem uma folguinha... O que você faz? Você vai trabalhar de novo na sua folga? Porque tu não vai receber não, filho. Teu chefe não vai te pagar de novo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar críticas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (30/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta segunda-feira 30.03.26 7h00 luto Coordenador da base da Tuna Luso morre após acidente de ônibus no sudeste do Pará Clube cruzmaltino lamentou a morte de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, que tinha 51 anos 30.03.26 8h46 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31