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Neymar desabafa sobre pressão no Brasil: 'Por que não posso fazer as coisas normais?'

Ao relembrar o início da trajetória, Neymar destacou que a rotina de treinos e jogos limitava sua convivência social

Estadão Conteúdo

Neymar fez um desabafo em seu canal do YouTube ao falar sobre os desafios da carreira desde muito jovem e o peso da cobrança enfrentada no futebol brasileiro. O atacante destacou as renúncias feitas ainda na adolescência e afirmou que a pressão no país muitas vezes ignora o lado humano dos jogadores.

O camisa 10 contou que, desde cedo, precisou abrir mão de experiências comuns da juventude para seguir o sonho no esporte. Segundo ele, a dedicação exigida pelo futebol impôs uma rotina diferente da dos amigos, mas sempre guiada por um objetivo maior.

Ao relembrar o início da trajetória, Neymar destacou que a rotina de treinos e jogos limitava sua convivência social. Apesar da frustração em alguns momentos, ele afirma que o propósito o mantinha motivado.

"Eu não viajava com o colégio, não ia para o cinema com os amigos à noite, porque eu não podia, porque tinha treino e o jogo no dia seguinte de manhã. Eu falava, pô, meus amigos tudo na escola lá e eu aqui, em casa, olhando para o teto. Mas tinha um propósito, tinha um porquê e eu entendia isso. Ficava chateado? Ficava chateado, mas no dia seguinte eu estava felizão, porque eu estava jogando bola", iniciou.

"Eu estou há mais de 20 anos nessa daí. É um pouco do preço, assim, ser jogador, sabe? É difícil. É difícil porque o Brasil é muito massacrante, assim. A galera te massacra demais. E eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo certo. Sou grato, mas eu trabalhei pra isso", completou.

O atacante também ressaltou que, apesar da fama e das conquistas, continua sendo uma pessoa comum, com emoções e dificuldades como qualquer outra. Para ele, a cobrança exagerada desconsidera esse aspecto.

"Mas eu também sou ser humano. Tenho os mesmos sentimentos que você. Eu também sofro, eu sinto dor. Acordo de mau humor, choro, fico p..., fico feliz. Eu sou normal, ué. Por que eu não posso fazer as coisas normais? Você, não sei qual é a sua profissão, mas quando você tem uma folguinha... O que você faz? Você vai trabalhar de novo na sua folga? Porque tu não vai receber não, filho. Teu chefe não vai te pagar de novo."

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