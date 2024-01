Fulham vira o jogo e impede Arsenal de encerrar 2023 na liderança da Premier League; vídeo

No Craven Cottage, em Londres, o Arsenal sofreu uma reviravolta e foi derrotado pelo Fulham por 2 a 1, perdendo a oportunidade de encerrar o ano de 2023 na liderança da Premier League. O confronto, correspondente à 20ª rodada do torneio foi realizado neste domingo (31).

Com esse resultado, os Gunners se mantêm com 40 pontos, mas agora ocupam a 4ª posição na tabela da Premier League. A equipe, sob o comando de Mikel Arteta, está dois pontos atrás do líder Liverpool, que jogará na segunda-feira (1) contra o Newcastle às 17h (horário de Brasília). Já o Fulham se afasta da zona de rebaixamento e sobe para a 13ª posição, com 24 pontos.

O JOGO

O Arsenal abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com Bukayo Saka, aproveitando o rebote após um chute de Gabriel Martinelli defendido pelo goleiro Leno.

Entretanto, aos 29 minutos, Raúl Jiménez empatou para o Fulham, convertendo um passe de Cairney após bom trabalho de Willian.

Na segunda etapa, o time da casa completou a virada aos 13 minutos. Willian cobrou um escanteio pelo lado direito do ataque, a bola tumultuou na área do Arsenal, e De Cordova-Reid finalizou para as redes.

Classificação na Premier League:

Liverpool, com 42 pontos (19 jogos) Aston Villa, com 42 pontos (20 jogos) Manchester City, com 40 pontos (19 jogos) Arsenal, com 40 pontos (20 jogos) Tottenham, com 39 pontos (20 jogos) West Ham, com 33 pontos (19 jogos)