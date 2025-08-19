Capa Jornal Amazônia
Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção

Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque

Estadão Conteúdo

Carlo Ancelotti divulgará na próxima segunda-feira sua segunda lista de convocados na seleção brasileira, para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro. Antes disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa aos clubes quais jogadores estão na pré-lista, que deve ser enviada à Fifa antes do anúncio oficial - caso seja necessária troca de última hora por lesão, por exemplo.

Enviada aos clubes nesta semana, a pré-lista tem Neymar como principal destaque. O atacante do Santos aparece na pré-convocação de Ancelotti depois de o treinador afirmar publicamente que contava com o camisa 10 assim que ele estivesse recuperado de lesão. Técnico da seleção no início do ano, Dorival Júnior chegou a convocá-lo em fevereiro, mas precisou cortá-lo da relação final lesão no Campeonato Paulista.

Além dele, Rodrygo e Éder Militão retornam à pré-lista, segundo o jornal espanhol Marca. Nomes de confiança do técnico italiano no período em que ele esteve no Real Madrid, o atacante e o zagueiro não estiveram presentes na primeira convocação de Ancelotti, em maio. Agora, há a expectativa de que estejam na lista final.

Com a seleção já classificada à Copa do Mundo, a tendência é de que o técnico experimente novas peças no time - em especial dos clubes brasileiros. O Estadão apurou que o Corinthians teve jogadores selecionados por Ancelotti para a pré-lista. Na última, o goleiro Hugo Souza esteve entre os selecionados para as partidas contra Equador e Paraguai.

Marcos Antônio (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Danilo e Vitinho (Botafogo) são outros nomes que, segundo o site GE, estão na relação enviada aos clubes pela CBF. A tendência é que outros nomes do Brasileirão estejam nesta lista. Na primeira convocação, sete nomes do Brasil foram chamados por Ancelotti.

DUPLA DO REAL MADRID FORA Duas ausências podem ser confirmadas da lista final de Ancelotti. Endrick e Vini Jr., dupla de atacantes do Real, não foram relacionados por Ancelotti na lista enviada aos clubes. A reportagem apurou que o jovem ex-Palmeiras se recupera de lesão muscular e não foi relacionado, enquanto o camisa 7, suspenso da próxima partida das Eliminatórias, deve ser preservado.

Segundo informou o Marca, a decisão de não relacionar Vini Jr. se deve ao cenário em que a seleção brasileira se encontra para as próximas partidas. Já classificado, o Brasil enfrentará o Chile no próximo dia 4, no Maracanã - em que o atacante não poderá atuar. Na semana seguinte, viaja à Bolívia para enfrentar os donos da casa

Esportes
