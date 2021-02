Neymar dá assistência, sai de campo lesionado e PSG vence Caen pela Copa da França

Nesta quarta-feira, o Caen recebeu o Paris Saint-Germain pelo nono round da Copa da França. Favorito, o PSG venceu o seu adversário por 1 a 0 com gol de Moise Kean e assistência de Neymar, que saiu de campo antes mesmo de ser substituído.

PSG FALHADurante a primeira etapa, o Paris Saint-Germain teve a bola durante a maior parte do tempo (78% contra 22% do Caen), mas falhou em criar e concluir. Enquanto seu adversário marcava bem e bloqueava as tentativas do PSG, a equipe da capital finalizou apenas uma vez ao gol.

CAEN SE SEGURACom toda a força ofensiva do Paris Saint-Germain, restou ao Caen defender-se contra o ataque adversário. A defesa foi bem executada na primeira etapa, e o time da casa ainda conseguiu atacar o PSG, finalizando mais vezes do que a equipe visitante.

GOL ITALIANO​Moise Kean foi o grande nome do gol que abriu o placar no confronto. O jogador italiano criou a jogada, e passou para Neymar. O craque brasileiro cruzou, e Kean marcou como um bom centroavante, deixando o PSG na frente da partida.

DOMÍNIOApós abrir o placar, o Paris Saint-Germain passou a fazer uma partida superior no segundo tempo, criando mais chances de gols do que no primeiro tempo. Draxler e Mbappé tiveram gols anulados, enquanto Kean perdeu a chance de marcar um gol plástico de voleio.

SEQUÊNCIAO Caen entra em campo pela 25ª rodada da segunda divisão francesa às 15h (de Brasília) deste sábado, contra o Chamois Niortais. O Paris Saint-Germain, por sua vez, enfrenta o Nice pela 25ª rodada do Campeonato Francês às 13h (de Brasília) deste sábado.

RESULTADOS DO DIA​Auxerre 0 x 2 Olympique de MarseilleBordeaux 0 x 2 ToulouseNantes 2 x 4 LensGrenoble 0 x 1 MônacoStrasbourg 0 x 2 MontpellierAmiens 1 x 2 MetzNimes 1 x 3 NiceStade Brestois 29 2 x 1 Rodez AFDijon 0 x 1 Lille