Neymar acelera recuperação e Di María treina com bola no PSG

Neymar acelerou o ritmo de sua recuperação nesta segunda-feira visando o duelo contra o Barcelona pela Champions League no próximo dia 10 de março. No entanto, o brasileiro é ausência confirmada para o técnico Mauricio Pochettino diante dos duelos contra o Bordeaux, pela Ligue 1, e Stade Brestois, pela Copa da França.

Apesar da estrela do time ainda estar longe dos gramados, Di María pode voltar a ser relacionado nesta quarta-feira. O argentino voltou a trabalhar com bola pela primeira vez desde o último dia sete de fevereiro em que contraiu uma lesão na coxa direita na partida contra o Marseille. O meio-campista também participou de exercícios com o grupo.

> Veja a tabela da Ligue 1O Departamento Médico e a comissão técnica do Paris Saint-Germain não querem ser imprudentes na recuperação dos atletas e estudam o melhor momento para que ambos sejam reintegrados ao time. O jogo contra o Barcelona é visto como uma boa opção por conta da vantagem construída no confronto de ida.