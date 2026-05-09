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New York Knicks abre 3 a 0 e encaminha vaga na final; Spurs assume liderança

Estadão Conteúdo

Atuando fora de casa, o New York Knicks abriu 3 a 0 nas semifinais de Conferência Leste da NBA desta temporada. A equipe derrotou o Philadelphia 76ers, por 108 a 94, e precisa de uma vitória para passar às finais. O embate decisivo acontece neste domingo (10), novamente na Filadélfia.

Para esse terceiro jogo da série, a equipe de Nova Iorque não contou com o britânico OG Anunoby, que está lesionado e deve ser desfalque por mais alguns dias. O grande destaque da partida foi o norte-americano Jalen Brunson, que anotou 33 pontos, nove assistências e cinco rebotes.

Pelo lado da equipe mandante, Joel Embiid retornou ao time, após ficar ausente do jogo 2 da série, conseguindo 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências. E quem foi o protagonista do time na partida foi Kelly Oubre Jr., com 22 pontos, oito rebotes e uma assistência.

Na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs derrotou o Minnesota Timberwolves e assumiu a liderança da série, por 2 a 1, após começar em desvantagem. A equipe liderada por Victor Wembanyama conseguiu o triunfo por 115 a 108, no Target Center, em um jogo bem parelho até os instantes finais.

O grande destaque do duelo foi justamente o francês Wembanyama, que desfilou em quadra, e anotou 39 pontos, 15 rebotes e uma assistência, além de cinco tocos. Destaque também para Sthephon Castle, com 13 pontos, quatro rebotes e 12 assistências.

Já o Minnesota, que atuava dentro de casa, teve Anthony Edwards como cestinha da equipe, com 32 pontos. Ele ainda teve 14 rebotes e seis assistências. O camisa 3 Jaden McDaniels também teve boa participação, apesar da derrota, com 17 pontos, sete rebotes e duas assistências.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

Philadelphia 76ers 94 x 108 New York Knicks Minnesota Timberwolves 108 x 115 San Antonio Spurs

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTE SÁBADO

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

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