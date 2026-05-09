New York Knicks abre 3 a 0 e encaminha vaga na final; Spurs assume liderança Estadão Conteúdo 09.05.26 10h28 Atuando fora de casa, o New York Knicks abriu 3 a 0 nas semifinais de Conferência Leste da NBA desta temporada. A equipe derrotou o Philadelphia 76ers, por 108 a 94, e precisa de uma vitória para passar às finais. O embate decisivo acontece neste domingo (10), novamente na Filadélfia. Para esse terceiro jogo da série, a equipe de Nova Iorque não contou com o britânico OG Anunoby, que está lesionado e deve ser desfalque por mais alguns dias. O grande destaque da partida foi o norte-americano Jalen Brunson, que anotou 33 pontos, nove assistências e cinco rebotes. Pelo lado da equipe mandante, Joel Embiid retornou ao time, após ficar ausente do jogo 2 da série, conseguindo 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências. E quem foi o protagonista do time na partida foi Kelly Oubre Jr., com 22 pontos, oito rebotes e uma assistência. Na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs derrotou o Minnesota Timberwolves e assumiu a liderança da série, por 2 a 1, após começar em desvantagem. A equipe liderada por Victor Wembanyama conseguiu o triunfo por 115 a 108, no Target Center, em um jogo bem parelho até os instantes finais. O grande destaque do duelo foi justamente o francês Wembanyama, que desfilou em quadra, e anotou 39 pontos, 15 rebotes e uma assistência, além de cinco tocos. Destaque também para Sthephon Castle, com 13 pontos, quatro rebotes e 12 assistências. Já o Minnesota, que atuava dentro de casa, teve Anthony Edwards como cestinha da equipe, com 32 pontos. Ele ainda teve 14 rebotes e seis assistências. O camisa 3 Jaden McDaniels também teve boa participação, apesar da derrota, com 17 pontos, sete rebotes e duas assistências. CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA Philadelphia 76ers 94 x 108 New York Knicks Minnesota Timberwolves 108 x 115 San Antonio Spurs ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTE SÁBADO Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12