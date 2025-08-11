Neto é apresentado e promete elevar nível da disputa no gol: 'Venho porque é o Botafogo'

A chegada de Neto ao Botafogo poderia ter sido apenas um movimento estratégico para substituir John, então cotado para se transferir ao West Ham. A negociação do titular, no entanto, esfriou e não se concretizou. Mesmo assim, a diretoria alvinegra decidiu manter o acerto com o experiente goleiro de 36 anos, que agora inicia uma disputa interna pela posição. Formado no Athletico-PR, com passagens por Fiorentina, Juventus, Valencia, Barcelona, Bournemouth e Arsenal, ele recebeu a camisa 22 durante a apresentação e já está regularizado no BID da CBF, apto para estrear.

Na primeira entrevista como jogador do clube, Neto deixou claro que a motivação para vir ao Brasil após tantos anos na Europa não foi circunstancial. "Venho porque é o Botafogo, pelo clube que é. Estou completamente à disposição", afirmou, destacando que a oportunidade surgiu em sintonia com o momento da carreira. Segundo ele, a decisão de retornar ao país foi guiada também por um aspecto pessoal: permitir que seus dois filhos participem mais de perto da sua rotina no futebol.

O novo goleiro não escondeu o entusiasmo com a estrutura do clube, elogiando não apenas o centro de treinamento e o estádio, mas também o suporte oferecido por todos que trabalham nos bastidores.

"Estrutura não é só prédio. São pessoas que ajudam na ambientação. Está sendo incrível, estão me ajudando muito", ressaltou. Ele também se mostrou impressionado com a evolução do futebol brasileiro desde que deixou o país, apontando um nível de profissionalização cada vez maior.

A experiência adquirida em mais de uma década na Europa, segundo Neto, será colocada a serviço do elenco e do próprio John, independentemente da disputa por posição.

"Vim para ajudar e aprender. Não só na parte profissional, mas também pessoal. Estarei à disposição para contribuir com o ambiente", disse. O discurso reforça a ideia de que a concorrência interna pode ser um fator de crescimento para o setor defensivo do Botafogo.

Sobre as expectativas para a temporada, Neto reconhece o peso do que o clube alcançou em 2024 e vê a necessidade de manter a "régua alta". Para isso, aposta na disciplina diária e na busca por um nível de desempenho compatível com a ambição do projeto. Embora a seleção brasileira tenha sido um capítulo importante da sua trajetória, ele garante que o foco está integralmente no Botafogo: "Performar no Botafogo é o meu único objetivo. Seleção é consequência do trabalho".

Neto estará à disposição diante do Palmeiras, no domingo, às 20h30, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o quinto colocado, com 29 pontos.