Neto detona Neymar e Gabigol por promoverem festas: 'Não sabe o que representa para as crianças'

Neymar e Gabigol irão promover festas de final do ano para comemorar o Réveillon durante a pandemia do covid-19. O atacante do PSG deve receber 150 convidados em uma festa de cinco dias, enquanto o atacante do Flamengo deve receber cerca de 50 convidados. As comemorações, no entanto, foram bastante criticadas pelo ex-jogador Neto.

Na abertura do "Baita, Amigos" de segunda-feira, o apresentador repreendeu os dois jogadores por promoverem festas durante a pandemia, que já vitimou quase 200 mil pessoas no Brasil.

- Num momento tão difícil que nós estamos passando, 200 mil pessoas já vieram a falecer de Covid, e você, Neymar, quer dar festa? E você, Gabigol, quer dar festa? Desculpa, gente, não vou deixar de falar isso na abertura do "Baita Amigos". Quando você, Neymar, não sabe o que você representa para as crianças e para o mundo, você tem que dar festa para 150 pessoas? Não pode, velho! Você não pode dar festa! Ninguém pode dar festa na p**** do que está acontecendo. Ninguém pode! Principalmente vocês, que tem pessoas que veneram vocês - afirmou.

Neto prosseguiu em sua crítica aos dois jogadores, especialmente Neymar, citando o número de mortes causadas pela doença no Brasil e a influência que os dois possuem em seus fãs e em outras pessoas.

- Quando eu vejo 200 mil pessoas morrendo de Covid, e eu quase morri de Covid, como você pode dar uma festa? Não é só o Neymar e o Gabigol, são todas as pessoas que estão dando festa. Como é que pode dar festa? Quando vocês fazem isso, as outras se sentem no direito de fazer também! E quando as pessoas se sentem no direito de fazer também, o que acontece? As pessoas morrem - completou.