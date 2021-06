'Não preciso ter pressa', diz Mbappé sobre renovação com o PSG

Destaque do Paris Saint-Germain nas últimas temporadas ao lado de Neymar, o atacante Mbappé ainda não resolveu a questão contratual com o clube francês. Com proposta na mesa para renovar, o jogador, concedeu entrevista a 'France Football' neste sábado e afirmou que não tem pressa para decidir sobre o futuro.

"Estou no lugar aonde gosto, aonde me sinto bem. Mas é o melhor lugar para mim? Ainda não sei responder ao certo. Eu não preciso necessariamente ser apressado. Eu tenho que tomar a decisão correta, que é difícil. PSG entende meus sentimentos, até porque eles sabem que não serei sorrateiro", disse Mbappé.

O contrato de Mbappé com o PSG vai até junho de 2022 e o clube corre contra o tempo para renovar com o atleta para evitar que jogador saia de graça daqui um ano ou assine um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Ainda nesta semana, o presidente do PSG afirmou que os franceses não negociarão Mbappé.

Revelado pelo Monaco, Mbappé chegou ao Paris Saint-Germain em 2017, e desde então vem brilhando com a camisa do clube francês. Pela equipe, já soma 179 partidas, com 137 gols marcados e 53 assistências concedidas. O atacante de 22 anos também já coleciona 10 títulos nacionais pelo time, incluindo Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga e Supercopa da França.