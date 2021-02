Ex-Paysandu, volante foca em grande Paulistão com a Ferroviária em 2021

Um dos titulares da Ferroviária em 2020, o volante Nando Carandina está motivado para o início do Campeonato Paulista com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande competição para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nela.

- Tenho trabalhado muito para ajudar o grupo neste Campeonato Paulista. Vai ser uma competição difícil mais uma vez, equilibrada e que é preciso se preparar bem para ela. Vou procurar estar no mais alto nível para fazer uma ótima disputa com o elenco - disse.

Ainda segundo Nando, o grupo tem tudo para fazer um bom estadual.

- Estamos trabalhando muito e evoluindo no dia a dia. Isso é importante. O elenco vem entendendo o trabalho que tem sido feito e isso é fundamental para todos. Vamos lutar muito para fazer uma ótima primeira fase - concluiu.