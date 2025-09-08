Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Naná Silva, de 15 anos, surpreende no SP Open e vence a 1ª partida em nível WTA

O triunfo desta segunda vai fazer Naná dar um salto gigante, de cerca de 420 posições, no ranking profissional.

Estadão Conteúdo
fonte

Natural de São Paulo, Naná iniciou seus treinamentos na companhia do seu pai justamente nas quadras do Parque Villa-Lobos, quando ainda era criança. (Foto: Instagram/ @nauhanyvitoria_silva/)

Promessa do tênis brasileiro, Nauhany Silva surpreendeu nesta segunda-feira ao derrubar a experiente Carolina Meligeni no primeiro dia da chave principal do SP Open. A tenista de apenas 15 anos buscou a virada e venceu sua primeira partida em nível WTA, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/2 e 6/0, no Parque Villa-Lobos.

Naná, como é mais conhecida, é um dos talentos da nova geração de tenistas brasileiros e vem se destacando no juvenil desde o ano passado. Em São Paulo, ela tem sua primeira experiência num torneio grande, de nível WTA. A adolescente entrou direto na chave principal graças a um convite da organização.

O triunfo desta segunda vai fazer Naná dar um salto gigante, de cerca de 420 posições, no ranking profissional. Atual 1206ª do mundo, ela deve aparecer no perto do 786º posto na atualização da próxima semana. Esse salto pode ser ainda maior se ela continuar surpreendendo na chave paulistana.

Mas na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, a jovem brasileira terá um desafio mais complicado pela frente. Ela enfrentará a argentina Solana Sierra, cabeça de chave número dois do torneio. Sierra, atual 82ª do mundo, avançou nesta segunda ao superar a holandesa Arianne Hartono por 7/6 (7/4) e 6/3.

"Desde pequenininha, eu jogo nestas quadras. Então, para mim, é muito especial estar passando pela primeira rodada de um WTA. Estou muito feliz. Eu não estava imaginando passar pela primeira rodada. Mas, no segundo set, consegui ser mais agressiva e passei a jogar melhor", comentou a jovem tenista, que fez sua estreia na lotada quadra central do SP Open.

Natural de São Paulo, Naná iniciou seus treinamentos na companhia do seu pai justamente nas quadras do Parque Villa-Lobos, quando ainda era criança. "Nós sempre vínhamos aos sábados e domingos aqui. A gente treinava nas quadras e aproveitava para tomar água de côco e andar de bicicleta no parque. Era muito divertido!", lembrou a atleta de 15 anos. "Aqui é um lugar onde tenho muitas memórias. Então, jogar aqui o meu primeiro WTA é muito especial."

