Nadadora Ana Marcela Cunha finaliza Mundial do Japão em 5º lugar

Na noite desta sexta-feira (14), no Mundial de Fukuoka, no Japão, a nadadora Ana Marcela Cunha finalizou a prova dos 10 quilômetros em quinto lugar. Ela tentou uma recuperação na parte final, mas acabou fechando a distância em 2 horas, 2 minutos, 42 segundos e 5 centésimos. No entanto, na decisão por vídeo dos juízes, a americana Katie Grimes foi apenas dois centésimos mais rápida e conquistou o bronze.

A holandesa Sharon van Rouwendaal ficou em quarto lugar, com uma diferença de apenas um centésimo à frente da brasileira. A alemã Leonie Bech sagrou-se campeã, e a australiana Gubecka ficou com a medalha de prata. A outra brasileira na prova, Viviane Jungblut, terminou em 26º lugar, com o tempo de 2 horas, 5 minutos, 5 segundos e 8 centésimos.

As três primeiras colocadas nessa prova garantiram suas vagas na Maratona Aquática dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Ana Marcela ainda terá a oportunidade de competir nos 5 km, buscando o tricampeonato mundial, na noite de segunda-feira (17), no horário de Brasília.

A próxima chance de se classificar para a Olimpíada na Maratona Aquática será em Doha, no Catar, em fevereiro do próximo ano. Na ocasião, as 13 primeiras colocadas garantirão suas vagas, e as melhores de cada continente também terão suas vagas garantidas em Paris.